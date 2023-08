Óscar Ruggeri y su dramático panorama sobre el futuro de la selección peruana

Óscar Ruggeri criticó el poco recambio de la selección peruana.

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en el Mundial México 1986 e íntimo amigo del ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, mostró su preocupación por el presente de la ‘bicolor’ de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El ‘Cabezón’ señaló que no ha visto con recambio generacional, pues muchos de los jugadores del actual plantel, vienen desde el inicio del proceso que nos llevó al Mundial Rusia 2018.

“Yo no tengo bien claro quiénes reemplazarían a todos estos jugadores. El cambio generacional del que tanto se hablaba y que se logró con Ricardo (Gareca) es un punto importantísimo para mí y se debe trabajar”, declaró.

El ex defensor central también indicó que el ‘Tigre’ intentó iniciar el proceso de renovación de jugadores, pero no ve que desde la Federación Peruana de Fútbol hayan continuado este trabajo.

“Yo siempre hablaba con Ricardo sobre que se van terminando ciclos y él tuvo uno importante con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, con muchos jugadores. ¿Cómo ha resuelto Perú ese tema del reemplazo? Si yo tengo a Guerrero en una edad importante, tengo que preparar a alguien atrás de él para que lo reemplace y que no se sienta esa falta de un jugador. Entonces, eso es lo que yo me pregunto, si es que han continuado la línea que comenzó Ricardo que empezaron a traer chicos y a moverse en los clubes”, comentó a Depor.

Para el comentarista de ESPN, la solución es trabajar en las divisiones menores, y que los clubes nacionales deben involucrarse para formar más futbolistas. Además, volvió a elogiar el trabajo realizado por Ricardo Gareca, el cual en su opinión, debió servir como base para continuar sacando valores.

“La solución está en las divisiones inferiores. Si se te corta la cadena, tienes que empezar a hacer todo otra vez. Por ejemplo, si se va Luis Advíncula, ¿ya formaron a alguien de sus características? No. Entonces ahí se rompe la cadena. Los clubes y la selección tienen que tener veedores buscando jugadores y competir mucho para hacer ligas fuertes desde inferiores. Si cambian un entrenador, viene el otro, pero la estructura, la planificación que hay no debe cortarse. Si con lo que se hizo en la era de Gareca llegaron al Mundial luego de 36 años, hay que seguir ahí, seguir esa línea”, sentenció.

El último amistoso de Perú antes del inicio de las clasificatorias fue una derrota 4-1 ante Japón. (Movistar Deportes)

Ruggeri analizó el trabajo de Juan Reynoso

Por otro lado, Óscar Ruggeri se refirió a la gran tarea que tendrá el actual entrenador de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso. ”Que los jugadores le crean, hay que convencerlos. El tiene que hacerse entender, cambiaron de entrenador, cambiaron de forma de trabajar, seguramente. Más allá de que le dé continuidad al trabajo, va a tener una propia experiencia. Pero tiene que convencer a los jugadores como hizo Ricardo cuando llegó, que era lo que más le estaba costando a Perú. Los convenció de lo que podían ser capaces y eso les marcó el camino”.

Juan Reynoso dirigió ocho partidos en la selección peruana. Todos fueron amistosos. (Getty Images)

Ricardo Gareca y la oferta de Baréin

Ruggeri manifestó que no estuvo de acuerdo con que Gareca dirija la selección de Baréin, aunque su deseo sí es que su próximo destino sea una selección nacional:

“A mí no me gustó la idea. A él tampoco y por eso no la tomó, pero yo no estaba muy de acuerdo, me parecía que era un equipo medio amateur. Yo, personalmente, quiero que siga ligado a una selección. Cuando se habla de técnicos de selección es un círculo cerrado, no se habla de los equipos. Creo que puede dirigir una selección sudamericana sin problema. Pero a él le encanta dirigir y si aparece un equipo que considere que es serio y donde puede pelear cosas importantes, me imagino que lo aceptará”, concluyó.