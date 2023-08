Así fue como dieron con el caso de pornografía infantil en el que sujetos abusaban de sus hermanos menores

La fiscal Rocío Gala precisa que las investigaciones se inician en febrero de 2023 por la alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos. | Panamericana

Un niño de seis años, una niña de 10 y una adolescente de 16 eran abusados sexualmente por un grupo de adultos, quienes grababan las agresiones y las comercializaban en grupos de WhatsApp y Telegram. El escalofriante caso se dio a conocer apenas el miércoles 16 de agosto y lo más trágico del caso es que detrás de esta red están los medios hermanos de los menores. ¿Cómo dieron las autoridades con esta red de pornografía infantil peruana?

Hace más de medio año, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés), una oenegé estadounidense, recibió una alerta de Google que detectó que en Lima un usuario registrado con un correo de Gmail y asociado a dos números telefónicos distribuía y comercializaba material con contenido de abuso sexual infantil en diversas plataformas digitales.

La información fue derivada a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, que desde entonces trabajó en conjunto con el Departamento de Ciberprotección Infantil de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional de Perú y también con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según confirmó a los medios el Ministerio Público.

Desarticulan red internacional de pornografía infantil (Ministerio Público)

Rocío Gala, cooordinadora de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, explicó a Buenos Días Perú que gracias a estos datos recibidos solicitaron una orden de allanamiento y descerraje de inmueble de la vivienda en Lurín donde encontraron a los menores, así como la detención preliminar de los involucrados en la explotación sexual de los menores.

“El NCMEC emite un reporte, en el que las propias empresas proveedoras de servicios, en este caso Google, informa de que existirían ciertos usuarios que están asociados con correos electrónicos Gmail que vendrían no solo distribuyendo sino aparentemente comercializando y produciendo este tipo de imágenes con contenido de explotación y abuso sexual infantil”, explicó la funcionaria.

“Recordemos que en estos días la fiscal a cargo de la investigación está recabando todas las evidencias que han encontrado en el lugar de los hechos. No se descarta que pueda encontrar más números vinculados, más correos, más teléfonos. Recordemos que la ley avala que los fiscales podemos pedir el levantamiento de las comunicaciones. Definitivamente no se descarta que estas personas pertenezcan a una organización criminal”, añadió Rocío Gala.

La fiscal Rocío Gala revela que la alerta de Google a las autoridades estadounidenses dieron inicio a las investigaciones en el caso de la red de pedofilia en Lurín. | Panamericana

Actualmente, Johan José María Del Mar La Rosa (20) y Jim Anthony Chumpitaz La Rosa (31) son investigados por los presuntos delitos de pornografía infantil agravada y permenecen detenidos junto a un tercer integrante, de 36 años, cuyo nombre no se ha hecho público y al que se le halló un celular con contenido pornográfico de menores.

Precisamente, en el material sensible encontrado en el celular de este último implicado se hallaron a menores no identificados. Por este motivo, los oficiales sospechan que los niños y adolescente encontrados en el domicilio no son las únicas víctimas.

Para infortunio de los niños, la madre de los investigados, quien también es la progenitora de las víctimas, defendió a los comercializadores de material pornográfico y aseguró que todo lo informado en los medios de comunicación es falso.

“Todo lo que han dicho es mentira. No, no voy a declarar”, dijo al reportero de Al Estilo de Juliana.

La Fiscalía planifica investigarla por la presunta comisión del delito de encubrimiento, ya que se cree que tenía conocimiento de los abusos que sus hijos mayores cometían contra los menores.

Madre de víctimas de pornografía infantil defiende a denunciados por este delito.

Ahora los tres hermanos se encuentran en un albergue en San Juan de Miraflores bajo custodia del Estado. Se desconoce su futuro, mas el comandante Jimmy Cáceres, vocero de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ha dicho que no regresarán al domicilio por la carga traumática que hay en este inmueble.

“Definitivamente hay coacción, pues los niños fueron obligados a realizar felatios y todo tipo de acciones. Ahora mismo se encuentran en un albergue donde se recuperan, pero ya no van a volver a ese hogar por la carga moral que supone”, comentó ante los medios.