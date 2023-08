Karla Tarazona habló por primera vez de su separación de Rafael Fernández: “La decepción fue muy fuerte”

Karla Tarazona habló sobre Rafael Fernández y su mediática separación. Todos Sanamos, de Lizbeth Cueva / Youtube

Karla Tarazona rompió su silencio y dio detalles de su mediática separación de Rafael Fernández en el podcast ‘Todos Sanamos’. La pareja anunció su divorcio el pasado 26 de agosto de 2022 en un extenso comunicado, lo que sorprendió a sus fanáticos, pues solo tenían 1 año y 8 meses de matrimonio.

En un principio, la conductora de ‘Préndete’ se refirió a las críticas que enfrentó, luego de anunciar que su tercer matrimonio no funcionó. “La clásica (que me decían) era: ‘No la aguantan, no la soportan’. Yo me río porque las personas que realmente me conocen saben qué clase de persona soy”, dijo.

“Cuando estoy con una pareja, soy de las personas que motiva y que muchas veces he sacrificado mi propio trabajo para ver que la otra persona salga adelante. Soy comprensiva, aunque en TV aparente ser celosa y tóxica. Después de mi relación con Christian, entendí que la persona que te quiere ser infiel, lo hará lejos o de cerca. No soy invasiva”, añadió Karla Tarazona en el canal de Youtube de Lizbeth Cueva.

Tras ello, dio a entender que su matrimonio con Rafael Fernández, empresario en el rubro de la proteína en base de huevos, se deterioró por la distancia y porque ella jamás alzó su voz de protesta.

“Me molesta estar con alguien que tenga que ver una vez cada cuatro meses. No porque desconfíe, sino porque siento que una relación es un día a día, no creo en las relaciones a distancia, es más complicado. Quizás estoy malacostumbrada a que la persona esté conmigo la vea todos los días. Pero creo que a medida que avanza una relación, es importante verse y estar cerca”, dijo.

Por otro lado, Karla Tarazona negó ser una mujer interesada: “Yo no busco a un hombre que me mantenga o que mantenga a mis hijas, o que haga el rol de papá. Está más que claro que sola hago mis cosas, trabajo y le doy la vida que tienen mis hijos. Yo quiero a una persona que esté a mi costado y me diga: ‘Todo está bien, ya pasará’. Busco a alguien que esté a mi lado en los momentos más difíciles”.

Qué después de separarse de Rafael Fernández

Según contó Karla Tarazona, luego de separarse de Rafael Fernández, tenía dos semanas para salir de la casa del empresario y decir adiós a todos los recuerdos que construyeron allí.

“Fue complicado porque estaban los niños y había muchos cambios. Tenía solo 15 días para arreglar todo para ellos. Yo cuando me separo, se me resetea el chip y empiezo de cero, no queda ni registro de la cuchara que hay en la cocina. Cambio absolutamente todo, regalo y vendo. Por eso, solo tenía 15 días para pensar a dónde me iba a ir, qué iba a hacer con los niños y cómo quería que me vieran”, dijo.

Karla señaló que el programa ‘Préndete’ y Radio Panamericana entendieron el difícil momento que atraviesa, por lo que le dieron una semana de descanso para que solucionara sus problemas. Además, las madres de familia del colegio donde estudian sus hijos la apoyaron en todo momento con los quehaceres de los niños.

En medio del dolor por la ruptura, Karla Tarazona se dio con la sopresa que Rafael Fernández se había presentado en el programa de Magaly Medina. “Habíamos quedado que no íbamos a hablar de la separación, pero lo vi sentado en un programa de espectáculos, dando su historia. Me tuve que tragar todo”, mencionó.

Según dijo la presentadora en ‘Todos Sanamos’, prefirió no responder porque se había prometido no repetir los errores del pasado.

“Yo no quería que me vean cómo antes, que yo era la problemática porque salía a reclamar lo que yo creía que era justo, y caía pesada porque era algo constante. Preferí quedarme callada y concentrarme cómo salir de ello. Lo que me ayudó bastante fue la decepción tan fuerte y el que ya no había un sentimiento”, sostuvo.

Karla Tarazona hizo contacto cero

Karla Tarazona indicó que superó a Rafael Fernández en tan solo seis meses gracias al contacto cero, a las terapias psicológicas que llevaba y al consejo que le dio Lizbeth Cueva en el pasado: ‘Nosotros somos el espejo de nuestros hijos’.

“Me costó menos trabajo levantarme que las otras veces. Me separé un viernes, lloré un sábado y domingo, y el lunes me levanté, se acabó (...) Cuando empezaron a salir los comentarios que la otra parte hacía, empecé el contacto cero, no solo para mí, sino también para mis hijos, para todo lo que tenía que ver con mi entorno más cercano. Bloqueé por todos lados”, expresó.

Antes de cerrar el tema sobre este capítulo en su vida, reflexionó: “Al final entendí que cuando tú sientas que no va algo bien con esa persona, es mejor decir: ‘Hasta aquí nomás’. Tienes que priorizar tus sentimientos, tú como persona, tú como mujer, tienes que darle valor a tus sentimientos. Con eso que me quedo de esa relación, el reprocharme por qué no hice esto en el momento que debía hacerlo”.