Christian Cueva se lesionó y fue cambiado en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1

El jugador no pudo seguir en la segunda parte ante Sport Huancayo por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

El problema de las lesiones no tiene cuando acabar en Alianza Lima. Esta vez le tocó a Christian Cueva, quien tuvo que ser cambiado durante el entretiempo del partido contra Sport Huancayo por la novena fecha del Torneo Clausura. ‘Aladino’ no pudo iniciar las acciones en la segunda parte y tuvo que abandonar la cancha del estadio de Matute portando hielo en la zona superior de la pierna derecha. En su reemplazo ingresó Aldair Rodríguez.

Cabe señalar que, ‘Aladino’ poco a poco venía recuperando su nivel, mostró chispazos en el empate 1-1 con Cusco FC. Además, en las últimas semanas se mostró en redes sociales realizando entrenamientos en su casa en compañía de un preparador físico personalizado. Asimismo, se pudo conocer que cuenta con la aprobación de Mauricio Larriera para extender su préstamo hasta final de temporada.

Todo no fue negativo para el equipo de La Victoria, debido a que Rodríguez tuvo un muy buen ingreso, ya que a los 58 minutos realizó un gran desaborde por derecha y asistió a Hernán Barcos para marcar el 1-0. El ex Deportivo Binacional es uno de los pocos futbolistas que no se han lesionado en la escuadra ‘blanquiazul’ y pese a no ser considerado entre los titulares indiscutibles, siempre respondió cuando le tocó reemplazar a un compañero.

Bryan Reyna también terminó lesionado

Christian Cueva no fue el único que terminó lesionado el partido contra Sport Huancayo. Unos instantes después del tanto del ‘Pirata’, cuando el juego estaba por reanudarse, Bryan Reyna se tendió al suelo y tuvo que ser retirado en camilla, por lo que fue cambiado por Gabriel Costa. La situación del extremo de 24 años preocupó a todos en Matute, ya que no pudo retirarse de la cancha por sus propios medios.

El ex Cantolao se convirtió en el noveno lesionado de Alianza Lima. Recordemos que, días antes del duelo, las redes sociales del cuadro ‘íntimo’ publicaron el parte médico, el cual reveló que Franco Saravia, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Andrés Andrade, Christian Benavente, Pablo Sabbag y Franco Zanelatto presentan problemas físicos y no están aptos para jugar. De todos ellos, la situación más complicada es la del ‘Rifle’, quien no podrá competir hasta el próximo año.

Bryan Reyna se retiró en camilla del Alianza Lima vs Sport Huancayo, Gabriel Costa ingresó en su reemplazo.

Hernán Barcos, el tercer lesionado

Las lesiones en Alianza Lima continuaron, a los 80 minutos Hernán Barcos tuvo un choque casual con Víctor Balta, quien resbaló y terminó haciéndole una palanca a la rodilla del argentino y cayendo sobre la pierna. Tras unos minutos de atención médica, el ‘Pirata’ tuvo que abandonar el campo en camilla y Nicolás Amasifuén entró en su lugar.

El autor del primer tanto ‘blanquiazul’ manifestó su deseo de retornar a la cancha, pero el cambio ya estaba ordenado. Además, una vez fuera del campo, continuó cojeando y le colocaron hielo en el banco de suplentes. De esta forma, se convirtió en el décimo lesionado del plantel. Se espera el resultado de los exámenes médicos de los tres jugadores para determinar cuantas bajas tendrá Mauricio Larriera para el próximo duelo con Cienciano.

Hernán Barcos se retiró lesionado del Alianza Lima vs Sport Huancayo por un golpe en la rodilla producto de un choque con Víctor Balta.

Es preciso indicar que, Barcos era uno de los pocos integrantes del plantel aliancista que no había sufrido lesiones a lo largo de la temporada. Bryan Reyna ya había presentado problemas físicos en dos ocasiones, la primera en marzo durante un microciclo de la selección peruana, quedando fuera de la derrota 2-1 con Sport Huancayo en el Torneo Apertura, y la segunda a fines de julio, que lo marginó del choque con César Vallejo por el Clausura.

Por su parte, Christian Cueva sufrió un problema en la rodilla a los pocos minutos de ingresar en la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en el Torneo Apertura, y no pudo estar en los triunfos sobre Cienciano (2-0) y Alianza Atlético (1-0).