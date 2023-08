Yonhy Lescano niega nexos con Pedro Castillo: “No sé de dónde saca eso María del Carmen Alva”

Expresidenta del Congreso respondió a Lescano tras críticas contra congresistas | Canal N

María del Carmen Alva, congresista no agrupada, culpó al exparlamentario Yhony Lescano de generar la crisis en la interna de Acción Popular. Según argumentó hace unos días la aún militante del partido fundado por Fernando Belaunde Terry, el también excandidato a la presidencia fue el encargado de acercar a varios miembros de la bancada de la lampa al exmandatario Pedro Castillo.

Sin embargo, Lescano Ancieta no se quedó callado y salió al frente a desmentir lo dicho por Alva Prieto, a quien tildó de mentirosa en una entrevista con Exitosa Noticias, en donde además señaló que toda la bancada de Acción Popular está siendo investigada. “No hay grupo de buenos ni grupo de malos, todos han incurrido en desaciertos”, precisó.

“Yo no sé de dónde saca la señora Alva de que yo los acerqué a los parlamentarios al presidente Castillo es una difamación que ella misma se contradice. Ella misma en un canal de televisión dijo que a mí me habían rechazado para que yo no intervenga ni asesores ni mucho menos. Eso es una difamación claramente contradictoria por sus propias palabras”, declaró.

“Es una mentira notoria y evidente lo que dice la señora Alva, yo nunca he llevado a estos congresistas. (...) Hay parlamentarios de una y otra facción. Una facción minoritaria está pegada a la ultraderecha, los que ahora son furgón de cola del fujimorismo, ellos han ingresado al Congreso porque las bases los eligieron, si hubiera que elegir yo, no los hubiera llevado”, afirmó.

Yhony Lescano, excandidato a la presidencia del Perú. (Foto: Andina)

Asimismo, Lescano acusó a la parlamentaria Alva de orquestar que se le abra un proceso disciplinario en su contra por opinar sobre la gestión que ella desempeñó como presidenta del Poder Legislativo, entre los años 2021 y 2022.

“La señora Alva, cuando era presidenta del Congreso, en su gestión, los señores de recursos humanos me han abierto un proceso disciplinario por simplemente opinar sobre su gestión (...) Entonces no me parece raro ni me sorprende todas las falsedades y las afirmaciones carentes de verdad que se dice”, añadió.

En cuanto a otras afirmaciones que lo colocan como asesor de la bancada de Acción Popular, reveló que fueron los mismo integrantes del grupo parlamentario quienes rechazaron su participación. Ante ello, optó por mantener su distancia y negar cualquier tipo de trato.

“Cuando terminó la campaña electoral reuní a los dieciséis parlamentarios y les dije que los vamos a aconsejar para que puedan cumplir con el partido y el país. Al día siguiente, dos de ellos hicieron aclaraciones diciendo que ‘el señor Lescano no nos representa’.(...) Decir con esto que no he tenido ni trato ni contrato, ellos mismos han rechazado mi participación”, aseveró.

María del Carmen Alva (Foto: Andina)

“Todos deben ser expulsados”

Como se recuerda, Yhony Lescano ya había realizado duras declaraciones en contra de los actuales parlamentarios del partido de la lampa. Hace unos días, dijo que la actual bancada era la peor de la historia y que todos debían ser expulsados del partido.

“Desde el inicio de la gestión, han hecho una gestión pésima. Mucha soberbia, petulancia, falta de modales políticos, estar defendiendo intereses subalternos y no intereses del país. Eso no se puede permitir en Acción Popular. Se ha llegado al extremo de que ahora está partida la bancada. No creo que sea un asunto de que se designó a Darwin Espinoza. Creo que son intereses para tener cuotas de poder en el Congreso. Yo no diferencio mucho los congresistas que se han quedado de los que se han ido”, declaró Lescano a RPP.

“(Es la peor bancada de Acción Popular en la historia), notoriamente. Junto con la bancada del Congreso complementario, creo que han sido dos bancadas que se han apartado de la ideología del partido. ¿Cómo es posible aprovechas una vacancia de un presidente para meterse en Palacio de Gobierno? El presidente Belaunde no era partícipe de tomar el poder de esa manera, siempre por las ánforas. Y en esta todos están investigados. Es la peor bancada”, dijo al mismo medio.