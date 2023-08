Preocupación por Paolo Reyna: jugador de Melgar sufrió dura lesión y fue llevado a hospital en ambulancia

El lateral izquierdo tuvo que dejar el campo en una ambulancia a poco del final en Arequipa. (Video: Liga 1 Max)

Las alarmas están encendidas en Paolo Reyna. En el partido contra UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023, el joven futbolista de Melgar vivió uno de los peores momentos en su vida, tras sufrir una dura lesión, que aparentemente le podría alejar mucho tiempo de las canchas.

En una jugada común y corriente del encuentro, el lateral izquierdo de 21 años fue a la disputa del balón sin mayor peligro. Transcurría el último minuto añadido en el Estadio Monumental de la UNSA (90+9′), cuando se encontró con Jean Pierre Fuentes, jugador del conjunto cajamarquino, cerca del mediocampo. Reyna estiró su pierna para intentar robarle el esférico, pero sucedió algo inesperado con el pie de apoyo.

Desafortunadamente, Reyna no pudo descargar bien su pie derecho sobre el césped y terminó torciéndose el tobillo mientras caía. La jugada, en posesión de UTC, continuó unos segundos más. Sin embargo, cuando la pelota salió del campo, todos los futbolistas fueron a atenderlo.

Consternados por la lesión, tanto jugadores de Melgar como de UTC llamaron desesperadamente a los médicos para que puedan ayudar al lateral de manera urgente. El cuerpo médico y la seguridad del cotejo ingresaron corriendo al campo y se ocuparon de atenderle.

Aunque intentaron recomponerle mientras estaba tendido sobre el césped un buen tiempo, la lesión no le permitió quedarse ahí ni mucho menos seguir jugando. Reyna, entonces, tuvo que ser acomodado encima de una camilla para que luego sea llevado por el carro de una ambulancia entre lágrimas.

Paolo Reyna se lesionó en partido contra UTC (Captura)

El desconsuelo era evidente y el dolor insoportable. Por eso, mientras el futbolista ‘rojinegro’ era llevado hacia el móvil, los hinchas del club arequipeño comenzaron a manifestarle su aliento desde las gradas en son de apoyo. La preocupación se había apoderado de todo el estadio y no es para menos.

Tras este incidente, el encuentro continuó disputándose hasta los 118 minutos, cuando el árbitro dio el pitazo final. Después, los compañeros de Reyna manifestaron la desazón y angustia por esta situación complicada, que ningún futbolista quisiera vivir.

“Pedirle a Dios que no haya sido nada grave, que haya sido un susto. Evidentemente Paolo no salió bien, tenemos que esperar el correr de las horas, pero estaremos para apoyarlo y estar con él. Espero que pronto pueda estar recuperado para estar con nosotros”, expresó Pablo Lavandeira luego del choque contra UTC

Solidaridad para su compañero, que sufrió dura lesión ante UTC. (Video: Liga 1 Max)

Ahora mismo, Paolo Reyna está pasando por exámenes y recibiendo todos los diagnósticos con la esperanza de que la lesión sufrida este martes no sea de mucha gravedad. Con solo 21 años, el lateral de Melgar avizora un futuro prometedor, por lo que necesita seguir sumando minutos en la Primera División para terminar de explotar su mejor nivel.

Reyna, un lateral con mucha proyección

En los últimos años. el lateral de 21 años ha dado mucho que hablar. Pese a su juventud e inexperiencia, sorprendió a propios y extraños, con actuaciones más que positivas en el cuadro ‘dominó’ y exhibiendo su gran talento más de una vez a nivel local e internacional.

De hecho, el año pasado fue uno de los pilares de Melgar en una campaña histórica e inolvidable, en el que llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. En el transcurso, incluso, Independiente del Valle (verdugo del ‘Rojinegro’ en el torneo de Conmebol) se interesó en el fichaje de Reyna, pero la oferta fue rechazada por el club arequipeño, que lo retuvo hasta el final de la temporada.

Aunque era una carta fija de exportación, el lateral zurdo se mantuvo en el ‘Dominó' este año, habiendo perdido mucho protagonismo. Dejó de ser titular indiscutible y, hoy por hoy, suele esperar por su oportunidad desde la banca de suplentes. Además, en su mejor momento llegó a ser convocado por la selección peruana, pero últimamente no ha aparecido más en la lista de Juan Reynoso.

Así, Paolo Reyna ya no entra mucho en consideración como estaba acostumbrado en temporadas anteriores. No obstante, él ya ha demostrado sus grandes cualidades y virtudes en este deporte. En buenas manos, él puede lograr grandes cosas y terminar de potenciarse. Tiene harta proyección. Esperemos que la lesión, entonces, no le impida seguir creciendo como futbolista.