Buses ‘Los Chinos’ empezarían a cobrar pasajes con su propia tarjeta en 2024

Empresa de transporte 'Los Chinos' empezaría a cobrar pasajes con su propia tarjeta en 2024. (La República)

La empresa de transportes urbanos ‘Los Chinos’ cambiarían el método de pago a sus pasajeros el próximo 2024. A este cambio se sumarían también las empresas La 50, Urbanito y Nueva América, según el gerente general de la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus), Edgardo Ramírez.

Para eso, las empresas comenzarían a ofrecer su propia tarjeta, tal como lo hace el Metropolitano y los corredores complementarios. Este nuevo método de pago se llamaría la tarjeta “Movilízate”.

Así lo comentó Ramírez en una entrevista con el diario La República, debido a las limitaciones que causa en el servicio de transporte el pago en efectivo.

“El enemigo número uno del transporte urbano es el efectivo”, señaló.

Además, el gerente general de Aemus explicó que con la tarjeta “Movilízate” habrían menos posibilidades de equivocarse al pagar.

“Mientras el chofer maneje el efectivo y no rinda cuenta, no hace que el sistema sea sostenible en el tiempo (...). Ahora cualquier sitio te acepta más tarjeta que efectivo, porque sabe que con la otra no hay manera de equivocarse con la transacción”, aclaró.

Desde el siguiente año, esta tarjeta se usaría en las cuatro empresas mencionadas, pero solo en cinco rutas que se ofrecen en Lima. La empresa planea que se pueda utilizar la tarjeta en más de mil buses y promoverán su uso en sus medios de transporte.

“En un año, apuntamos a solo usar la tarjeta y tener más de mil buses, y un 80% de usuarios usen la tarjeta”, dijo.

Las rutas en las que se empezaría a usar la tarjeta “Movilízate” son ETUCHISA A (Ruta 1802 ETUCHISA), ETUCHISA C (Ruta 8108 EL CONDOR), LA 50 (Ruta IO66 San Sebastián - Línea 50), EL URBANITO (Ruta 5601) y NUEVA AMÉRICA (Ruta 1702 Nueva América).

<b>MTC pide que bloqueen apps Didi Moto y Picap</b>

Realizó esta aclaración luego de que las aplicaciones móviles Didi Moto y Picap habían estado ofreciendo este servicio. En ese sentido, el MTC informó que se ha solicitado a los proveedores de servicios de internet que bloqueen dichas aplicaciones.

Solicitaron a los operadores de internet que en un día bloqueen los servicios de Didi Moto y Picap, según ministra Lazarte. (Twitter)

“Por ello, el MTC ha requerido a los operadores de internet, mediante acto administrativo, el bloqueo inmediato de las apps Didi Moto y Picap, en amparo a la normativa vigente con perjuicio de las sanciones aplicables”, señala el comunicado.

El MTC enfatizó su compromiso en salvaguardar la seguridad y bienestar de las personas, manteniendo una supervisión constante para asegurar el acatamiento de las regulaciones actuales.

En tanto, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, compartió su perspectiva a través de su cuenta oficial de Twitter. La ministra afirmó que ambas aplicaciones móviles no deberían operar en el territorio peruano, ya que el servicio de transporte de pasajeros en motos lineales está expresamente prohibido.

Lazarte reiteró que se ha solicitado a los proveedores de servicios de internet que suspendan el funcionamiento de estas dos compañías en un plazo de 24 horas.

“Didi Moto y Picap no van, ¡el taxi en moto no va! Hemos requerido que en el plazo de un día los operadores de Internet bloqueen estos aplicativos. ¡La seguridad de todas y todos no es un juego!”, se lee en el mensaje que difundió.