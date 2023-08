Belén Estévez sorprende al iniciar sus clases de gastronomía hotelera al terminar la temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Belén Estévez sorprende al iniciar sus clases de cocina al terminar la temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Fuente: Instagram @belenestevezlove)

Lo cumplió. La bailarina Belén Estévez causó sorpresa entre sus miles de seguidores en redes sociales cuando, al ser eliminada del reality ‘El Gran Chef Famosos’, reveló que el concurso había transformado su perspectiva de vida, impulsándola a cambiar de rumbo y embarcarse en el maravilloso mundo de la cocina. La argentina decidió estudiar gastronomía hotelera.

Recordemos que, entre lágrimas, la modelo reveló ante el panel de jurados del reality culinario que le había fascinado cocinar y que era una experiencia nueva que piensa perfeccionar. “Gracias por todo lo que me enseñaron, la paciencia y el amor que tienen por la cocina. Me han transmitido ese amor. He tomado la decisión de estudiar Gastronomía. Cuando dicen que el programa cambia vida, de verdad lo hace. Nunca pensé que cocinar se tomaría tan en serio mi vida. (..) Quizás algún día pueda darle de comer a mi familia con mis propios platillos”, dijo en aquella oportunidad.

“Me voy. Eliminada de la competencia. Esas palabras que uno nunca quiere escuchar, pero llegaron. Lloro porque estoy muy feliz. Quiero agradecer a todo el equipo. (…) Estoy feliz, he sido muy feliz. Gracias porque todos ustedes me han hecho muy feliz, se los agradezco de todo corazón”, agregó el día de su eliminación en el pasado 29 de julio.

Por consiguiente, con el paso de los días, Estévez hizo honor a su palabra y ahora comparte a sus fieles seguidores en sus historias de Instagram sus momentos llenos de diversión en la cocina, mientras disfruta de la compañía de sus colegas. Definitivamente, El Gran Chef Famosos cambia vidas. Aquí me encuentro, comenzando la carrera de ‘Gastronomía Hotelera’ en @institutoidatec, a mis 41 años, porque NUNCA ES TARDE para cambiar el rumbo de tu vida, y acá me tienen, persiguiendo un nuevo sueño”, se lee en un inicio.

En la foto se logra apreciar a la argentina, recibiendo su primera clase muy emocionada y la primera lección trataba en hacer la masa de unas deliciosas Donuts y freírlas. Todo esto, ante la atenta mirada de su profesora y compañeros. Según la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’, terminará su carrera de Gastronomía Hotelera en dos años y medio

“Afrontando un nuevo reto, con disciplina, respeto, dedicación, determinación, esfuerzo, perseverancia y lo que no puede faltar… Mucho AMOR en cada cosa que hago. En 2 años y 1/2 y con la Bendición de Dios me gradúo. Un largo y bello camino que recién comienza. Tuve un cálido recibimiento de mis compañeros y a trabajar porque después de repasar la receta ya comenzamos a meter las manos en la masa, el 1.er día aprendimos los ‘Tipos de masas’ y preparamos Donuts”, comenta emocionada la argentina.

Javier Masías se conmovió al despedir a Belén Estévez de ‘El Gran Chef Famosos’

Tras la eliminación de la bailarina Belén Estévez de ‘El Gran Chef Famosos’, la argentina conquistó los corazones de los jueces Giacomo Bocchio, Javier Masías, y Nelly Rossinelli, quienes no dudaron en compartir algunas palabras emotivas al despedirla. No obstante, uno de los momentos destacados fue cuando Javier. Él tomó la palabra y evidenció su profunda emoción por la partida de la concursante.

“Belén Estévez, tanto que decir y tan poco tiempo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que te vamos a extrañar, la energía interminable, el deseo de superación, no aceptar un no por respuesta, superar cualquier obstáculo y ser, de repente, el verdadero volcán en erupción de este set. Nos has traído muy grandes alegrías, te quiero dar un abrazo”, mencionó el jurado.