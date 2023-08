Mauricio Mesones fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ y sus seguidores lo lamentaron: “Qué dolor team cariñito’

Mauricio Mesones fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ y sus seguidores lo lamentaron. Latina TV.

Faltan pocas horas para conocer al ganador ‘El Gran Chef Famosos’, este viernes 11 de agosto, Mauricio Mesones quedó fuera de la competencia de cocina al no poder convencer al jurado con su preparación de un delicioso postre con relleno de manjar blanco.

Durante la primera parte del programa, la producción de Rayo en la Botella le pidió a los participantes Alexandra Fuller, Natalia Salas y Mauricio Mesones que debían preparar un bizcochuelo con glasé royal, pero no entregaron la receta, por lo que tenían que estar muy atentos para anotar los ingredientes y las cantidades de dicha preparación.

Ale Fuller fue quien elaboró el mejor bizcochuelo y el jurado Giacomo Bocchio calificó su glasé de manera positiva porque el único que podía ser vertido con facilidad sobre una bandeja. El jurado le otorgó el beneficio a la influencer, que se trataba de cinco minutos de ayuda del chef tacneño.

En la segunda parte del programa, los concursantes tenían que elaborar un postre llamado ‘Bola de oro’, el cual fue muy dificultoso para todos. Ale Fuller tuvo varios inconvenientes con su preparación, ya que en dos oportunidades se le quemó el relleno de su postre que estaba hecho a base de mana. Gracias al beneficio recibió el apoyo de Giacomo y Nelly Rossinelli le dio palabras de aliento para continuar.

Sin embargo, Mauricio Mesones no tuvo una buena noche, los bizcochos que elaboró no tenían buena forma, lo cual dificultaron el corte para el segundo plato y el segundo postre no terminó bien y el glasé no tenía la consistencia requerida.

Por ese motivo fue eliminado, pero el cantante lo recibió con calma, le deseo mucha suerte a sus compañeras y agradeció a los jurados por haberle enseñado mucho. Expresó gratitud y señaló que su meta principal fue promover su estilo musical tropical en la televisión.

“Realmente me siento satisfecho y lleno de gratitud. Mi principal intención al unirme a este espacio fue realzar mi música. Gracias a este reality, he podido acercar mi arte a más hogares. Ahora, hay más oyentes de la música tropical peruana, que es mi especialidad, y eso era lo que buscaba”, comentó.

Usuarios expresan su desacuerdo con eliminación de cantante

Sin embargo, los cibernautas expresaron su disconformidad y señalaron que no fue justo la eliminación de Mauricio Mesones, ya que demostró una gran evolución en la cocina y siempre fue un buen compañero con los otros participantes.

“Team cariñito por siempre, merecía ir a la final”, “No era mi favorito... pero esta noche si me dio un poco de tristeza, porque noté que se sacrificó en la noche para que Natalia y Ale pasen a la final… porque nada le costó hacer las cosas mejor de lo que las hizo, pero… él quiso ayudarlas a ambas en los pequeños problemas que tuvieron. Eso demuestra el gran corazón que tiene, y que es una gran persona”, dijeron algunos.

“Qué injusto, Ale no acabo bien el plato, fue muy injusto”, “Mauricio, en serio no me la creí, te voy a extrañar mi team cariñito”, “Muchos van a coincidir conmigo, se fue el más chistoso y ocurrente de la temporada, mi favorito duele que no llegue a la final”, “Lo hiciste súper. No debiste irte”, “Eras mi participante favorito, me siento triste por tu eliminación, pero dejaste todo en la cocina y eso dice lo gran competidor que eres”, comentaron otros.

Finalmente, la gran final se realizará este sábado 12 agosto por la señal de Latina TV, donde se enfrentarán Natalia Salas y Ale Fuller y solo una de ellas se podrá llevar la olla de ‘El Gran Chef Famosos’. Como se recuerda, el ganador de la primera temporada fue Ricardo Rondón.