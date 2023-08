El Gran Chef Famosos EN VIVO: minuto a minuto de la gran semifinal del concurso de cocina de Latina TV

¿Quién fue eliminado en el último programa?

“La competencia me deja muchos aprendizajes. Yo cocinaba en mi casa, pero no bajo este tipo de presión. He aprendido a controlar los tiempos y mis nervios. A pesar de que sí parecía ser mi día, la cocción del pollo no me ayudó. Me voy tranquila y contenta. Traté de dar lo mejor. No me voy habiendo querido dar más porque yo di todo. Si no me alcanzó es porque no fue mi destino ganar ‘El Gran Chef Famosos’”, señaló luego de ser eliminada.