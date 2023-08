Laura Spoya se despide de la final de ‘El Gran Chef Famosos’ y usuarios reaccionan así: “No es justo que se vaya”

Laura Spoya se despide de la final ‘El Gran Chef Famosos’ y usuarios reaccionan así. Latina TV.

Laura Spoya es la tercera eliminada de la recta final de ‘El Gran Chef Famosos’, tras no poder convencer al jurado con su ‘balotina de pollo rellena de salchicha huachana’. Además, su partida ha desatado todo tipo de comentarios, desde seguidores que están de acuerdo con su descalificación del concurso y otros que pensaron verla en la final de la competencia de cocina.

La exreina de belleza dedicó sus últimas palabras a todos los televidentes y señaló que se va “tranquila y contenta” porque dio todo de ella en las galas del reality gastronómico. Además, indicó que su día había empezado bien, pero la cocción de su platillo no se completó y eso le jugó en contra.

“Me deja muchos aprendizajes, como aprender sobre competencias muy diferentes. He aprendido a controlar los tiempos y mis nervios a pesar de que parecía ser mi día, la cocción del pollo no me ayudo. Me voy tranquila y contenta”, dijo en un inicio.

“Trate de dar lo mejor, no me voy habiendo querido dar más, ya di todo, ya si no me alcanza será porque no es mi destino ganar esta competencia. No lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje”, expresó para las redes sociales de El Gran Chef Famosos.

Mientras tanto, los que clasificaron a la semifinal son los participantes; Mauricio Mesones, Natalia Salas y Alexandra Fuller. La gala final se realizará este sábado 12 de agosto por la señal de Latina TV a partir de las 8:30 pm.

Usuarios se muestran a favor y en contra de la salida de Laura Spoya

Los cibernautas han hecho sentir su opinión mediante las redes sociales de ‘El Gran Chef Famosos’, pues algunos expresan su descontento por la descalificación de Laura Spoya, pero otro gran número aprueban totalmente que no haya llegado a la recta final de la competencia.

Por un lado, los seguidores lamentan la partida de la exreina de belleza del reality gastronómico y comentan que les hubiera gustado verla en la final junto con Mónica Torres, participante que también fue eliminada. Además, comentaron que no entienden por qué el público le tenía antipatía, ya que ella fue mejorando gala a gala y lo único que hizo fue cocinar.

“Qué pena Laurita. A mí si me gustó verte cocinar, junto con Mónica, pensé verlas en la final, reina”, “Sálganse todos, Laura era la mejor y la gente es tan envidiosa y malvibrosa”, “Laura era la mejor, no es justo que se vaya”, “No pues, espero estén orgullosos los que le tiraban hate por el supuesto favoritismo cuando ella lo único que hacía era cocinar”, “Bueno Laura ya venía en picada, pero demostró ser una gran competidora, con ese humor rico y empoderada. La admiré al final”, expresaron.

Por otro lado, hay un gran número de usuarios que están totalmente de acuerdo en que Spoya haya salido de la competencia porque consideraban que había cierta preferencia por la influencer y youtuber peruana.

“Ya era hora, se notaba el favoritismo a lo lejos”, “Bien, lo siento por Laura, pero ya era hora. Vamos ‘Team Cariñito’”, “Justamente eliminada”, “Le dieron en todo su orgullo. Excelente”, “Hace dos programas era, se hizo justicia”, “En cierto modo era justo, nunca corregía los mismos errores, ella ya sabe cocinar, para colmo recibió ayuda e igual lo hizo mal”, escribieron.

