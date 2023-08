José Peláez opinó sobre Adolfo Aguilar y la fuerte competencia por el rating: “El público es libre de decidir”

José Peláez habló sobre Adolfo Aguilar y cómo se siente por competir contra '¿Cuál es el verdadero?'. (Infobae Perú/Marylin Farroñay Ccasani)

‘El Gran Chef Famosos’ y ‘¿Cuál es el verdadero?’ son los programas en horario prime que luchan todos los sábados por la preferencia del público. Ahora que el concurso gastronómico de Latina TV está por estrenar su tercera temporada, José Peláez habló con Infobae Perú sobre su opinión de la figura de América TV.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma tercera temporada con curiosa promoción: José Peláez y los jurados se van del set

El presentador de Latina TV sorprendió al revelar que Adolfo Aguilar es, en realidad, un gran amigo suyo. “Mucha gente no sabe que nosotros somos muy buenos amigos, ha estado presente en varios momentos importantes de mi vida. Yo lo quiero muchísimo, le tengo mucho cariño”, mencionó a este medio durante la conferencia de prensa de la nueva edición de ‘El Gran Chef Famosos’.

Asimismo, destacó que respaldará cada paso profesional que dé Adolfo Aguilar en su carrera. Como se recuerda, Gisela Valcárcel lo eligió para que la reemplazara en la conducción de ‘¿Cuál es el verdadero?’, la nueva apuesta de GV Producciones.

José Pelaéz habló sobre su relación amical con Adolfo Aguilar, conductor de '¿Cuál es el verdadero?'. Fotos: Infobae Perú y GV Producciones.

“Siempre le desearé lo mejor en cualquier proyecto que emprenda, siempre lo abrazaré muchísimo. Es un personaje que me hace reír muchísimo. Para mí, es un honor que estemos compitiendo juntos”, indicó a Infobae Perú.

Finalmente, José Peláez afirmó respetará siempre la decisión de la teleaudiencia. “Ellos son libres de decidir la opción que quieran. Desde aquí, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el público decida lo nuestro y me imagino que allá estarán haciendo lo mismo. Al final, el público gana y eso me pone contento. Siempre le desearé lo mejor a Adolfo Aguilar”, sentenció.

¿Qué sorpresas tendrá ‘El Gran Chef Famosos’ 3?

Según José Peláez, a diferencia de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, los participantes de la tercera entrega se caracterizan por tener poca o nula experiencia en la cocina.

Te puede interesar: José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, dio detalles de la tercera temporada: “Los participantes no saben cocinar”

“Son divertidísimos. Por un momento, nos acostumbrados a lo que ocurría en la segunda temporada, donde los participantes sabían cocinar un poco mejor. Ahora, de la nada, nos damos con la sorpresa que los famosos saben cocinar menos que los participantes de la primera temporada. Son bastante caóticos, pero hace que esta experiencia sea divertida para el público”, precisó a Infobae Perú.

José Peláez habló sobre el inicio de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos'. | Créditos: Marylin Farroñay - Infobae Perú.

José Peláez habló sobre Jimmy Santi

El conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ se refirió a las acusaciones que Jimmy Santi hizo contra el programa de Latina TV. El intérprete de ‘Chin Chin’ denunció supuesto favoritismo en el espacio televisivo y una mala actitud por parte de unos de los miembros del jurado: Javier Masías.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma a las 12 figuras que formarán parte de la tercera temporada

“Yo realmente no creo que hubo favoritismo, sino que se trató de un malentendido. Yo siento que he visto las dos versiones y solo te puedo decir sobre ese tema que, lo digo de corazón, nosotros intentamos hacer sentir a todo el mundo bien, que se sienta querido. Y si él no se sintió así, me da pena. No ha sido mi intención ni la de nadie. Le mando un fuerte abrazo. Siempre recordaré con mucho cariño el tiempo que estuvo aquí en el programa porque fue un honor tener un artista de su nivel”, acotó a Infobae Perú.

Jimmy Santi fue el concursante más longevo de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Tiene 79 años. (Latina TV)

Por su parte, Masías descartó haber tenido un problema personal con Jimmy Santi.

“Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa (renunciar). No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio. Yo no lo conocía. Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto”, mencionó el jurado. Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli también se pronunciaron al respecto.