Javier Masías, de ‘El Gran Chef Famosos’, respondió a las acusaciones de Jimmy Santi: “Lo hemos tratado con respeto”

Aunque Jimmy Santi fue despedido de ‘El Gran Chef Famosos’ entre aplausos, no pasó mucho tiempo para que el intérprete de ‘Chin Chin’ saliera a hacer fuertes acusaciones contra el programa de Latina TV y, sobre todo, contra uno de los miembros del jurado: Javier Masías. Durante la conferencia de prensa del concurso culinario, cuya tercera temporada está por iniciar, el crítico gastronómico se pronunció al respecto.

“Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa (renunciar). No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio”, expresó a Infobae Perú.

Javier Masías añadió que el exconcursante tuvo “una linda despedida” y que él se queda con eso. “Lo siento por él, más que por nosotros. La vida sigue y es buena para todos, y espero que siga siendo así también para él”.

Por otro lado, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ desmintió haber tenido un problema personal con Jimmy Santi, quien afirmó en un extenso comunicado que el experto gastronómico “se tomaba muy en serio su personaje y jamás tuvo respeto hacia su persona”.

“Yo no lo conocía. Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto. Sinceramente, eso me tomó por sorpresa. No tengo mucho más que decir. Creo que lo dije todo en el programa, que fue lindo. Él se fue por todo lo alto”, sentenció.

Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli se pronuncian

En diálogo con Infobae Perú, Nelly Rossinelli descartó que al participante Jimmy Santi se lo haya tratado de manera indiferente durante la competencia. Aseguró que “se le dio un plus de ayuda por el tema de su edad y se le apoyó con el tema de los cuchillos y los cortes”.

“Le guardamos un profundo cariño y respeto, eso siempre ha evidenciado programa tras programa. No creo que haya habido un trato diferente hacia él”, indicó la popular ‘Mamá de los pericotitos’, quien vuelve en su rol de jurado en la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Por su parte, Giacomo Bocchio desmintió que a los concursantes se les haya entregado con anticipación la receta de los platos. “Eso no es real”, mencionó a este medio. A su vez, le deseó lo mejor a Jimmy Santi. “Yo no lo conocía personalmente, pero le di lo mejor de mí. Lo mejor que yo le podía dar. Guardo un recuerdo agradable de él. A veces no hay que aclarar porque uno oscurece”, sentenció.

¿Qué dijo José Peláez sobre Jimmy Santi?

José Pelaéz, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, desmintió favoritismo alguno en la competencia y lamentó que Jimmy Santi no haya disfrutado, aparentemente, su paso por el programa.

“Yo realmente no creo que hubo favoritismo, sino que se trató de un malentendido. Yo siento que he visto las dos versiones y solo te puedo decir sobre ese tema que, lo digo de corazón, nosotros intentamos hacer sentir a todo el mundo bien, que se sienta querido. Y si él no se sintió así, me da pena. No ha sido mi intención ni la de nadie. Le mando un fuerte abrazo. Siempre recordaré con mucho cariño el tiempo que estuvo aquí en el programa porque fue un honor tener un artista de su nivel”, acotó a Infobae Perú.