Tribunal Constitucional deja al voto el retorno de la reelección parlamentaria: Aníbal Quiroga sustentó demanda

Abogado enfocó su argumentación en la "nefastas consecuencias" de la reforma impulsada por Martín Vizcarra y aprobada por la ciudadanía | TC

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30906, Ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. En la audiencia de este miércoles 8 de agostos, los magistrados escucharon los argumentos de la parte demandante, representada por el letrado Aníbal Quiroga, y parte demandada, es decir, el Congreso.

Al inicio de su exposición, Quiroga intentó halagar al TC al decir que no cree que sea “continuación del Congreso”; que “salvo una o dos excepciones en el Colegiado anterior, este colegiado en su conjunto es mucho muy (sic) superior”; y que “ha demostrado su independencia y su valía”.

En relación a la demanda de inconstitucionalidad, el abogado aseguró que la Ley 30906 es una “continuación de la política del expresidente Vizcarra”. No obstante, reconoció que fue la ciudadanía la que votó a favor de la propuesta de reforma constitucional planteada por el exmandatario.

“¿Cuál ha sido el resultado de esto? Hemos tenido dos Congresos elegidos de esta manera. El resultado está a la vista. Los Congresos que nos han antecedido, el actual y el anterior que siempre he llamado con no poca sorna, corto y mocho, han sido Congresos populistas, de personas improvisadas”, agregó.

Por su parte, el procurador del Congreso, Guillermo Llanos Cisneros, recordó que en, un informe de la Comisión de Venecia, se dijo que la referida prohibición no atenta contra el derecho a ser elegido y se indicó que no existe el derecho a la reelección.

Ante los argumentos de la defensa del Parlamento, Aníbal Quiroga reiteró que la no reelección fue “un castigo impuesto por el señor Vizcarra”. “En su manera tan singular de ver la política peruana, ideó la posibilidad de que el Congreso sea castigado. Él no quería gobernar con Congreso. El cénit de esa política fue la disolución del Parlamento. Mantener la prohibición a la reelección es darle un triunfo al señor Vizcarra y su política absurda”.

Las preguntas de los magistrados

El magistrado César Ochoa consultó si existe una “cláusula pétrea o eterna” que permita la reelección parlamentaria y si el Tribunal Constitucional puede ir en contra de una decisión tomada por más de 13 millones de personas.

Integrante del TC pidió precisa qué "cláusula pétrea" habría sido vulnerada con la no reelección parlamentaria | TC

Aníbal Quiroga indicó que la restricción afecta la separación de poderes al no permitir una “correcta conformación” del Congreso. Además, afirmó que el Parlamento no deliberó el proyecto, sino que se sometió al Gobierno de Martín Vizcarra para evitar la disolución.

Luego, la magistrada Luz Pacheco preguntó si “se considera que la norma no fue conveniente, que es diferente a que sea inconstitucional”. “Porque hay la posibilidad de que los ciudadanos presenten una iniciativa para modificar y restablecer la reelección, o el mismo Congreso. Enfatizó que los argumentos de Quiroga se centran en la “nefasta consecuencia de esta reforma”.

“El tema de la no reelección fue un peldaño de Vizcarra en su política nefasta que culminó con la disolución del Congreso. (...) ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque hubo una mente brillante que se le ocurre que eso es lo mejor para el sistema constitucional o viene un Kelsen andino y dice esto es lo mejor? No, porque viene un político como Vizcarra que se le ocurrió que la mejor manera de él estar arriba es aplastar el Congreso”, insistió.

A su turno, el magistrado Gustavo Gutiérrez advirtió que al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad “estaríamos haciendo una reforma de la Constitución”, lo que convertiría en el Tribunal Constitucional “despótico” y termine asumiendo una “función que no tenemos que es poder controlar una reforma cuando somos un órgano de interpretación”.

Quiroga invitó al TC avanzar “más allá” y hacer una “interpretación más completa”: “Terminaría con una cita de Eduardo J. Couture: ‘A mí, el derecho nunca me impidió hacer justicia’. Va a depender de lo que ustedes quieran. Si quieren ponerse formales y decir ‘no veo eso’ porque la formalidad me lo impide, será una cosa respetable. Si quieren ir más allá y decir ‘Eso afecta la separación de poderes, la estructura y construcción de la democracia; y tenemos algo que decir’, eso será bienvenido”.

Finalmente, el magistrado Manuel Monteagudo exigió a Quiroga un “fundamento jurídico superior” para justificar para declarar inconstitucional la Ley 30906 y requirió no regresar a la “argumentación política y sociológica”.

“No hay que justificar la no reelección, hay que justificar por qué la no reelección es plausible, una cosa aceptada o conveniente, y no hay ninguna. Eso fue un argumento político, no un argumento constitucional. Con una pistola sobre la nuca del Congreso diciéndole: ‘Si tú no me apruebas esta reforma, yo te voy a disolver’”, insistió Quiroga.