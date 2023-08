Magaly Medina se refiere a confesiones de Fiorella Retiz en ‘La Casa de Magaly’: “Son muy fuertes, dará que hablar”

Magaly Medina se refiere a la participación de Fiorella Retiz en La Casa de Magaly. IG Magaly Medina

Magaly Medina ya cuenta los días para el estreno de su esperado reality de convivencia. A través de una entrevista con Infobae Perú, la conductora señaló que dará mucho de qué hablar, sobre todo por las confesiones de Fiorella Retiz, una de sus 11 participantes.

Fiorella Retiz reaparecerá en televisión después de protagonizar un ecandaloso ampay con Aldo Miyashiro, quien estaba casado con Érika Villalobos.

En aquel momento, la reportera decidió no hablar al respecto. Solo se refería al tema de manera escueta o dedicando indirectas. Será en este reality donde, al parecer, hará confesiones que sorprenderán a muchos.

“La casa ya sale y hay bastante expectativa al respecto. Lo de Fiorella Retiz va a dar mucho que hablar, estoy segura. Sus confesiones son muy fuertes”, dijo Magaly Medina a Infobae Perú.

Recordemos que fue precisamente la conductora de TV quien expuso el comprometedor ampay en televisión nacional.

‘La Casa de Magaly’ se estrena en agosto. IG Magaly Medina

¿Cuándo fue el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz?

‘Magaly TV La Firme’ emitió el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz en abril del 2022. En el video se veía a la reportera y al conductor de TV en medio de besos y abrazos, en el departamento del periodista Álvaro del Portal.

Después de este ampay, miércoles 20 de abril del 2022, Aldo Miyashiro apareció en su programa ‘La Banda del Chino’ para referirse al respecto. El conductor admitió su infidelidad y pidió disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos por haberle fallado a su matrimonio de 17 años.

“Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, dijo el actor en su momento.

Respecto a Fiorella Retiz, optó por protegerla y pedir que no la ataquen en redes sociales. “El responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, señaló.

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro fueron captados besándose en el departamento de Óscar del Portal. (Foto: Magaly TV La Firme)

‘La Casa de Magaly’ tendrá a Shirley Cherres: ¿Qué dijo Magaly Medina?

Este lunes 7 de julio, Magaly TV La Firme emitió las primeras imágenes de ‘La Casa de Magaly’, donde no aparece Shirley Cherres. Esto causó muchas sorpresa, pues se sabía que la rubia estaría en el reality.

Aunque las grabaciones se realizaron hace 3 semanas, se especuló que su participación había sido eliminada después que la conductora de TV tuviera un fuerte intercambio de palabras con Shirley Cherres. quien admitió en vivo que había tenido un romance con Alan García.

Ante ello, la periodista aseguró que la rubia sí es parte de ‘La Casa de Magaly’. “Si está Shirley Cherres. (¿Por qué no aparece en el avance?) Sí está, pero al igual que otros personajes unos destacan más que otros durante la convivencia”, indicó la conductora de TV.