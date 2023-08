Dorita Orbegoso envía su respaldo a Leysi Suárez: “Es una mujer muy trabajadora que podrá salir adelante”

Entrevista a la actriz cómica Dorita Orbegoso. Video: Paula Elizalde/Infobae.

Luego de que la pareja de Leysi Suárez, Jaime La Torre, fue captado por la cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, ingresando a un departamento con una mujer que no es la bailarina y permanecer toda la noche en ese lugar, muchas figuras de TV han mostrado su respaldo a Suárez.

Te puede interesar: Leysi Suárez lanza comunicado al ver ampay de su pareja en Magaly TV La Firme: “Mi relación finaliza hoy”

Una de ellas es Dorita Orbegoso, quien es una gran amiga de Leysi, ya que ambas integraron en los noventa la agrupación de cumbia Alma Bella. La sexy comediante comentó a Infobae Perú que debido a que conoce parte de la familia de Jaime La Torre y de la bailarina, está segura que tomarán las cosas con calma y no estarán en medio de escándalos por el bienestar de su pequeña.

“Ella es muy amiga mía, la considero bastante, no sé la relación que han llevado o si estaban separados o no antes de esas imágenes, solo ella es la única que tiene derecho a pronunciarse si estaban separados o no”, dijo en un inicio en la conferencia de la Teletón.

Te puede interesar: Leysi Suárez deja atrás ampay de su pareja y asiste a su programa radial: “La función debe continuar”

La integrante del ‘Jirón del humor’ comentó que pudo leer el comunicado de Suárez, quien señaló que su relación acabó luego del ampay que protagonizó el padre de su hija y al respecto señaló que para ella significa que no hay posibilidad de un regreso.

“Creo que para dar un punto final, es que ya no hay marcha atrás y nada más que hablar. Lo único que puedo rescatar de ambos porque lo que sé de él, su familia y de mi amiga, que son personas maduras que van a hacer lo mejor para su hija. No los veo en juicios ni en temas manutención y si no se lograron como pareja, son personas jóvenes que pueden rehacer su vida”, detalló.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a Leysi Suárez, que en estos momentos se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las imágenes que protagonizó su conviviente. Le aconsejó refugiarse en el trabajo que tiene para distraer la mente y para que le ayude a salir adelante.

Te puede interesar: Magaly Medina respeta el silencio de Maju Mantilla en ‘Arriba Mi Gente’: “Él tendría que pedirle disculpas”

“La abrazo y que agradezca muchísimo a Dios de que tiene un trabajo que hoy en día no todos los artistas pueden tener. Un trabajo para que pueda salir adelante por ella y por su hija. Es una mujer muy trabajadora y siempre lo ha sido. Y también es un lugar (la radio) que cuando uno pasa un momento difícil, se puede distraer y poder llevar este proceso de la mejor y poder salir a adelante de la misma forma”, expresó en la invitación de la Teletón que se realizará este 8 y 9 de setiembre.

Retrato de Dorita Orbegoso. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Leysi Suárez asiste a la radio tras de ampay de su pareja

La locutora Leysi Suárez continúa trabajando a pesar de que su pareja fue captado ingresando con otra mujer ingresando a su inmueble. Para ella no hay momento para detenerse y continuar con labores diarias, ya que tiene una pequeña que la espera en casa.

De acuerdo a su redes sociales, la bailarina asistió con normalidad a su programa ‘Qué ricas mañanas’ que conduce por la señal de Radio Karibeña. “Hola amigos, como siempre cumpliendo con mi trabajo y quiero agradecer a cada uno de ustedes”, dice en una de sus historias de Instagram.

Además, agregó un pequeño mensaje a todos sus seguidores que le mandaron palabras de solidaridad y fuerza para que sobreponga en estos momentos. “Gracias por tan bellos mensajes y gracias por su sintonía”, dice la frase.

Leysi Suárez se presentó en su centro de labores para dejar en el pasado el ampay de su pareja.

Horas antes, publicó un comunicado para sus followers en su plataforma digital y anunció el final de su relación con el empresario, luego de que se emitió el ampay de Magaly Medina.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia”, escribió en un inicio.

“Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer, así no me encuentro en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija, dejaré que esto se resuelva en privado. Y recuerden que las mujeres pueden con todo más”, agregó.