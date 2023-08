Leysi Suárez deja atrás ampay de su pareja y asiste a su programa radial: “La función debe continuar”

Leysi Suárez deja atrás ampay de su pareja y asiste a su programa radial. (Instagram/@lakaribenaperu)

Maquillada y con una sonrisa de oreja a oreja, Leysi Suárez asistió a su centro de labores tras las imágenes difundidas de su pareja en ‘Magaly TV La Firme’. El padre de su hija, Jaime La Torre, fue ampayado pasando la noche en un edificio de Barranco, donde también se encontraba su acompañante, identificada como Karen Bustamante Navarro.

Luego que Magaly Medina emitiera pruebas de la infidelidad de su pareja, la exbailarina de Alma Bella anunció en sus redes sociales que se separó de Jaime La Torre después de ocho años juntos.

“Lamento decir que mi relación finalizó el día de hoy (lunes 7 de agosto). Por favor, pido respeto por mi menor hija y familia. Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar no lo dejaré de hacer, así no me encuentre en un buen momento emocional. Facil no será, pero mi trabajo continúa, seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija.”, expresó Leysi Suárez en un comunicado.

Leysi Suárez se separó de su pareja tras ampay. (Instagram/@leysisuarez)

Tal y como lo prometió, Leysi Suárez se presentó en la cabina de radio La Karibeña para cumplir sus funciones como conductora principal de ‘Ké Rica Mañana’. Allí volvió a referirse al controversial ampay de su pareja.

“La función debe continuar. Por más que por dentro tengamos heridas o dolores, la función debe seguir (…) nunca en mi vida había sentido tanto cariño por amigas cercanas del medio o personas desconocidas. Definitivamente, gracias a todos ustedes”, precisó la bailarina.

Luego, Leysi Suárez aseguró encontrarse “bien” y que seguirá adelante. “Me alegra saber que tengo compañeros que me apoyan. Gracias por todo su cariño y por todo su amor en general. Tengo compañeros acá en la radio que me quieren y eso lo agradezco”, sentenció.

Leysi Suárez en la cabina de Radio La Karibeña. (Instagram/@lakaribenaperu)

Leysi Suárez agradeció a sus fans

La bailarina y actriz de comedia, Leysi Suárez, se mostró agradecida con sus fanáticos por la buena sintonía que tiene su programa radial ‘Ké Rica Mañana’. Dejó en claro, una vez más, que seguirá trabajando para darle calidad de vida a su hija en común con Jaime La Torre.

“Cumpliendo con mi trabajo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes porque me han dado el rating de la semana. Estamos llegando casi al millón, y solo en Lima. Gracias por hacernos líder en nuestro horario, seguiremos dándoles el mejor contenido y preparando lo mejor. ¡No se desconecten de Karibeña TV!”, exclamó.

Leysi Suárez en la cabina de Radio La Karibeña. (Instagram/@lakaribenaperu)

El ampay

Este lunes 7 de agosto, ‘Magaly TV La Firme’ difundió el ampay del esposo de Leysi Suárez, Jaime La Torre, ingresando durante la madrugada al departamento de una rubia, identificada como Karen Bustamante Navarro. Luego de pasar la noche allí, se dirigió a su hogar con la bailarina para recoger a su hija. No contento con ello, después se volvió a reunir con la otra mujer para acompañarla al aeropuerto.

Según el portal Instarándula, Leysi Suárez se enteró de la infidelidad de su pareja cuando se encontraba en la cabina radial. “Las cámaras de Magaly llegaron a la puerta de la radio a decirle a Leysi que ¡su marido de 10 años la engaño! Ella está destrozada”, reveló una usuaria al periodista Samuel Suárez.