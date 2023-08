Mark Vito salió en el sketch de ‘El Gran Chifa’ del programa de Jorge Benavides

Mark Vito estuvo presente en el sketch de ‘El Gran Chifa, los figuretis’ en el programa de Jorge Benavides. Foto: TikTok Jorge Benavides

En el último episodio del popular programa “JB en ATV”, transmitido el sábado 05 de agosto, con el sketch de “El Gran Chifa, los figuretis”. El episodio contó con la participación de Deysi Araujo, Paloma de la Guaracha, ‘La Mackyna’ y Marco Antonio, quienes se enfrentaron a dos desafíos culinario.

Como se sabe, el programa de Benavides ha estado llevando a cabo una divertida parodia de ‘El Gran Chef Famosos’, en la cual imitan al presentador y a los jurados, además de invitar a los artistas más excéntricos de la farándula peruana para que preparen platos extremadamente simples.

El reto consistía en preparar dos platos. El primero de ellos requería pelar maníes, una tarea que demostró ser más complicada de lo esperado para algunos concursantes. Sin embargo, las risas no faltaron. Para ayudar a los concursantes a superar el desafío culinario, contaron con el apoyo de refuerzos para la preparación de los platos.

Mark Vito, Pepe Lucho, Geni Alves y La Negra Petróleo se unieron al elenco para llevar la comedia a los televidentes. Aunque el episodio anterior había recibido críticas, esta vez los nuevos personajes aportaron frescura al sketch.

Mark Vito, el exposo de Keiko Fujimori, fue el refuerzo de ‘La Mackyna’ quienes no dudaron en realizar la primera tarea de una manera diferente. No tuvieron mejor idea que pelar los maníes pero a golpees. Agarraban un maní y trataban de triturar la cascara y quedarse con la parte de adentro. Mientras que el segundo reto, sorprendieron a más de uno al presentar un ‘Rocoto Relleno’.

La parodia de El Gran Chef famosos tuvo como invitado al exesposo de Keiko Fujimori, entre otros personajes. Foto: ATV

Sketch de El Gran Chifa causa indignación en redes sociales

En su último programa, el contenido que mostraron fue fuertemente criticado por sus seguidores porque consideraron que utilizaron un lenguaje con doble sentido que traspasó la línea de la comedia y dejó de ser gracioso.

En el sketch llamado ‘El Gran Chifa’, Gabriela Serpa interpretó el papel de ‘Nelly Chibolonelli’, quien llegó a la estación de los participantes, donde Paloma de La Guaracha y Pepino presentaron sus preparaciones consistiendo en pelar un pepino y una papaya completa de manera perfecta. Sin embargo, en lugar de probar el pepino con un pequeño mordisco, la actriz se llevó la mitad de la verdura a la boca, dejando atónitos a sus compañeros que estaban grabando con ella. Inmediatamente, Jorge Benavides, en su papel de Peláez, la sacó del set de televisión y le dijo que no podía hacer eso en cámaras. No obstante, sus colegas no dejaban de repetir frases como “¡Qué abusiva!”.

Esto no pasó desapercibido por los usuarios de Instagram, quienes expresaron sus críticas en la cuenta oficial de ‘JB en ATV’ y en la página del canal de Avenida Arequipa. Los cibernautas calificaron el sketch como grotesco y de mal gusto, argumentando que no es un contenido apto para toda la familia y está lejos de ser gracioso.

“Fue desagradable ver cómo abrió su boca para comerse el pepino. A mí no me agradó, de mal gusto. No lo repitan, por favor”, “Qué lástima que el programa ahora sea muy brutesco”, “¿Se supone que esto da risa?”, “Cómo extraño las épocas de los 90′s un cag**e de risa. JB hoy está en cadencia”, “Saquen del aire ese programa”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios critican a 'El GRan Chifa' de 'JB en ATV'. Instagram

Nelly Rossinelli incomoda con la imitación de Gabriela Serpa

La influencer dejó a muchos sorprendidos al admitir que había visto el popular sketch titulado ‘El Gran Chifa’, donde Gabriela Serpa interpreta a Nelly Chibolanelli. Sin embargo, no pudo ocultar su incomodidad con la forma en que su personaje había sido imitado.

“Sí… sí he visto (la imitación). Y no, no voy a comentar nada, pero sí he visto la imitación del 9 (señal de silencio)”, señaló Nelly Rossinelli