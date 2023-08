Gustavo Salcedo reta a Magaly Medina a mostrar pruebas de su supuesta infidelidad: “Es una historia armada”

Gustavo Salcedo negó haberle sido infiel a Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se pronunció por primera vez en sus redes sociales para defenderse de las acusaciones de infidelidad que hay en su contra. El deportista, quien fue ampayado ingresando al hotel Westin con Mariana de la Vega, negó tajantemente haber engañado a la exreina de belleza y retó a Magaly Medina a demostrar lo contrario.

“A las personas que me conocen y que saben de mis valores y principios, les agradezco sus mensajes. Saben también que voy a ese gimnasio hace más de cinco años casi a diario, a las 6 am. Ese día fui más tarde por estar de vacaciones. Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto, yo promuevo el deporte y la vida saludable”, indicó en un principio.

El 18 de julio, Gustavo Salcedo recogió a Mariana de la Vega de su departamento en Miraflores. Luego, se fueron al hotel Westin juntos. ATV / Magaly TV La Firme

Asimismo, salió en defensa de Mariana de la Vega, de quien Magaly Medina afirma no tener las “mejores referencias”. Según Gustavo, su acompañante también se dedica al deporte y son amigos desde hace más de una década. “Incluso no la veía hace años. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos. La recojo a las 9 a.m. y la dejé en su casa a las 12 p.m.”, complementó.

La complicidad entre Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega llamó la atención de la 'Urraca'. ATV / Magaly TV La Firme

Gustavo Salcedo desfía a Magaly Medina

El esposo de Maju Mantilla aclaró que el hotel Westin, ubicado en San Isidro, cuenta con registro de visitas y una gran cantidad de cámaras de seguridad, por lo que cualquiera puede verificar la información y descartar así que haya ingresado con Mariana de la Vega a una habitación del establecimiento.

Te puede interesar: Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, llenaba de elogios a su esposa antes del ampay con Mariana de la Vega

Recordemos que, en abril de 2022, Magaly Medina tuvo acceso a los registros de asistencia de Óscar del Portal y Fiorella en el hotel Britania. En este caso, la ‘Urraca’ solo mostró las imágenes del esposo de Maju Mantilla ingresando al hotel sanisidrino.

Gustavo Salcedo permaneció dos horas con Mariana de la Vega en el hotel Westin. Tras ello, fueron vistos comiendo al interior de la camioneta a nombre de Maju Mantilla. ATV / Magaly TV La Firme

“Se puede fácilmente revisar el registro del alojamiento en el hotel y no encontrarán nada. Por todas las instalaciones hay cámaras de seguridad que pueden evidenciar que se ha creado una historia armada sin sustento, que afecta mi imagen y la de más personas”, dijo.

“No haré más declaraciones al respecto, ya que consideró que no hay absolutamente nada que aclarar. Finalmente, ratifico que lo relacionado a mi familia, no será motivo de exposición pública. Gracias”, sentenció Gustavo Salcedo en su mensaje.

Gustavo Salcedo se pronunció en sus redes sociales. Instagram/@gustavosalcedo_rg

¿Por qué Magaly Medina no mostró más pruebas?

Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega fueron ampayados juntos el pasado martes 18 de julio. No obstante, Magaly Medina difundió las imágenes recién el jueves 3 de agosto, casi dos semanas después de lo sucedido. En entrevista con Infobae Perú, la ‘Urraca’ afirmó que su equipo de investigación se dedicó todo ese tiempo a seguirle los pasos al esposo de Maju Mantilla.

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

“Nuestro trabajo y nuestra labor de paparazzi es lenta, paciente, acá no se desespera. Nosotros siempre esperamos acumular más pruebas. Pero vimos que esta chica (del ampay) viajó a Estados Unidos por Fiestas Patrias. Yo creo que, analizando bien las imágenes, que ningún hombre que respeta a su mujer va a un hotel, sea el hotel que sea con una persona que no tiene nada que ver, así sea de su grupo de amigos; y sobre todo con las referencias que tenemos de ellas”, dijo a este medio.

Te puede interesar: Magaly Medina se muestra apenada con Maju Mantilla ante ampay a Gustavo Salcedo: “Tengo un gran respeto por ella”

“Como algunos programas empezaron a hablar de la dificultad del matrimonio, dijimos: ‘bueno, otros van a tener la brillante idea de tener trabajo de paparazzi, mejor lo sacamos’”, añadió Magaly Medina, quien hotas más tarde aclaró en su programa que las imágenes de Gustavo Salcedo no formaban parte de un ampay. “Aquí no se ven imágenes flagrantes de besos. Nosotros no podemos decirle a esto ‘ampay’”, declaró.