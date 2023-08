César Nakasaki: “Mauricio Fernandini no debió terminar en la cárcel, lamento mucho su situación”

César Nakazaki, defensor legal de Pilar Tijero, indicó que el periodista cometió un error al no dar una "confesión sincera perfecta". | Canal N

El abogado César Nakazaki consideró que el periodista Mauricio Fernandini no debió ir a la cárcel y determinó que “su error fue no terminar su confesión sincera” ante la Fiscalía para continuar con la figura de la colaboración eficaz y enfrentar el proceso de investigación en libertad.

“Si él se animó a la confesión sincera, el debió dar completo el tema de qué beneficios implicó los servicios que él brindó, porque él no tiene una participación grave, él no es ni el dueño de los negocios ilícitos, ni es el dueño del dinero”, indicó en una entrevista en Canal N.

El letrado precisó que Fernandini Arbulú debió ser más preciso en su participación en el contacto entre Sada Goray y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, y consideró que su participación en el caso de sobornos y corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo “tiene un nivel menor”.

“El haber permitido sobornos no tiene la misma responsabilidad que quien los da; entonces es evidente que él tiene un nivel menor y me duele tremendamente que él esté en la cárcel. Él nunca debió estar en la cárcel”, comentó César Nakazaki.

Sobre las razones que llevaron a Mauricio Fernandini a ocultar información al Ministerio Público, el abogado precisó que “él no quería perder su trabajo”. “Él no quería que lo saquen de su trabajo. Yo le dije que ese no era el camino ya que, lamentablemente, el trabajo no se podía proteger en ese momento y lo que había que prevalecer eran otras cosas, pero Mauricio quería mucho su trabajo y no lo quería perder, ese es el tema concreto”, contó.

Sada Goray es la “titiritera”

En otra entrevista concedida a RPP Noticias, el abogado César Nakazaki respondió a las declaraciones de la madre de Sada Goray, quien aseguró que su defendida Pilar Tijero es la ‘titiretera” en este caso de corrupción, deslindado responsabilidades de la empresaria.

“Yo me pregunto, ¿quién era la que sobornaba y de quién eran los negocios que se beneficiaron? ¿De quién fue la plata que se dio para sobornar? ¿Quién fue la que puso a sus amigos en el Fondo Mivivienda? Entonces, es evidente establecer que Pilar Tijero no podía ser ninguna titiritera”, precisó.

Con respecto a la decisión fiscal de solicitar prisión preventiva para Sada Goray, el abogado penalista señaló que la empresaria cometió errores legales para que se caiga su condición de colaborador eficaz, siendo uno de ellos la de no reconocer las fuentes de financiamiento de los sobornos y “señalar a sus socios”.

“Uno de los problemas fundamentales para que decaiga la colaboración de Sada Goray fue el no haber señalado la Fuente del dinero. Fue muy poco lo que ofreció. Ella no reconoció las fuentes de financiamiento de los dineros que ha utilizado en los negocios ilícitos, ni quiénes son sus socios”, comentó.

Pilar Tijero era amiga de Sada Goray y es prima del periodista Mauricio Fernandini, a quien contactó para un acercamiento entre la empresaria y el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Según Nakazaki, Fernandini “fue utilizado por su alcance mediático” al trabajar en un medio de comunicación.

“La decisión del juez fue previsible”

César Nakazaki consideró que la decisión del Poder Judicial para dictar 30 meses de prisión preventiva para todos los involucrados en el caso Mi Mivivienda, “era previsible” porque el Ministerio Público presentó “pruebas contundentes”.

“Era previsible el resultado. La Fiscalía presentó un caso muy sólido que ha llevado a esa conclusión, Las pruebas son muy contundentes, al punto que creo que no se necesitan ni siquiera los 30 meses (...) Yo veo que este caso casi está consolidado ya para llevar a juicio oral a todos los protagonistas”, subrayó.