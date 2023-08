Alcalde de Puente Piedra contra Rutas de Lima: “El serenazgo paga, el camión de basura paga. Así no podemos vivir”

En el 2017, Rutas de Lima quiso imponer un nuevo peaje en Puente Piedra. La población protestó. (El Peruano)

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, se mostró muy indignado porque, hasta la fecha, el consorcio Rutas de Lima sigue operando con normalidad en esta jurisdicción, pese a que su contrato terminó días antes de que finalizara el mes de julio. Como se recuerda, Rafael López Aliaga, burgomaestre de Lima, aseguró que esta concesión dejaría de operar, pero hasta el momento no se ha hecho respetar el contrato.

Espinoza señaló que los vecinos y las autoridades de este distrito se sienten “prisioneros”, pues desde hace más de 10 años estas casetas de peaje vienen operando sin problemas, cobrando un costo excesivo de 6.50 soles por el paso de cada vehículo.

Durante la entrevista que brindó a radio Exitosa, el alcalde de Puente Piedra indicó que todos tienen que pagar por el paso de estas casetas, tales como los camiones de basura y el serenazgo, lo que incluso genera un gran tráfico que impide el flujo adecuado de vehículos en la zona.

“Ya tenemos 10 años con los peajes, nosotros nos sentimos presos en nuestro distrito. Para venir acá, tengo que pagar S/ 6.50. El serenazgo paga para hacer su patrullaje. El camión de basura paga para recoger la basura. Así no podemos vivir. Me prestan un servicio ineficiente, porque pago peaje y hay tráfico”, declaró en Exitosa.

Candidato a la alcaldía de Puente Piedra, Rennán Espinoza, gastó S/194.215 en campaña electoral. (Facebook)

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, reiteró su opinión de que se debe poner fin a la instalación de peajes en el distrito. Además, exigió tanto a la Municipalidad de Lima como al Poder Judicial mayor eficacia y rapidez en este asunto, respectivamente.

“Yo pensé que el alcalde de Lima debería tener un as bajo la manga, pero hasta ahora no ha hecho nada. Lo que yo le pido al alcalde es que enfrente con mayor responsabilidad y eficiencia este tema y que el Poder Judicial no se tome los 36 meses para ir a juicio oral”, agregó.

El alcalde de Puente Piedra exige que López Aliaga se pronuncie

Rennán Espinoza, el alcalde de Puente Piedra, expresó su desaprobación por la solicitud del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que Rutas de Lima “devuelva los peajes” a la ciudad, estableciendo como fecha límite el 29 de julio.

“No se puede hacer al caballazo, si hay una medida cautelar hay que acatarla, no puede el alcalde decir que a la fuerza los sacó, eso es politiquería y no es correcto”, dijo a La República.

“Es tan secreta la estrategia que hasta ahora nadie la sabe, ni a nosotros ni a ningún medio nos la han comunicado. No quiero pensar mal, pero no sé si esto es un juego de dos caras o qué se trata”, afirmó.

El burgomaestre de Lima prometió que eliminaría peajes en la Panamericana Sur y Norte. | Infobae Perú - Camila Calderón

Antes de concluir, el alcalde expresó que desde que Rutas de Lima tomó el control de los peajes, no ha edificado ninguna pista nueva ni ha invertido en mejorar las zonas urbanas.

“El peaje no ha construido ninguna pista nueva. Pago S/ 6.50 y después tengo 1 hora y 45 minutos de tráfico por un camino que debería hacer en 35 minutos. Tengo un montón de semáforos, atolladeros. Entonces, ¿dónde está la vía rápida? ¿Para qué pago S/ 6.50? Por donde lo veamos, el peaje no solo es antitécnico: es un emblema de la indignación de la gente de Puente de Piedra, que nos sentimos casi presos”, puntualizó para La República.