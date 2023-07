Madelaine Gutiérrez, hija de Tongo, revela que rechazó audiciones en Estados Unidos tras la triste partida de su padre

Hija de Tongo, Madelaine le dedicó título profesional del Conservatorio. (Fuente: Día D)

Eligió honrar la memoria de su padre. En una extensa entrevista para el programa dominical de ‘Día D’, Madelaine Gutiérrez, hija de Tongo, decidió hablar a cinco meses de la partida del artista, sobre su vida musical y como el intérprete de ‘La Pituca’ fue una gran influencia en lo que ahora se define como una cantante profesional.

Te puede interesar: Circo de ‘EEG’: trapecista sufre accidente al caer fuera de las mallas de seguridad

La joven mezzosoprano manifestó que acaba de graduarse y dedicó su título de licenciada en música del Conservatorio de Música al desaparecido José Abelardo Gutiérrez Alanya, quien falleció el pasado 10 de marzo del presente año. “Yo sé que mi papá estaría orgulloso de que esté acá y le presente esto (el título). Entonces les estoy ofreciendo un poco de mi vida personal, básicamente, les estoy ofreciendo mi corazón. Además, él se lo merece, mi padre le gustaba que nuestros (méritos) se presenten en una cámara de televisión, aunque yo no sea así básicamente, también es para él para que su legado siga vigente”, manifestó en un inicio.

La engreída de Tongo no solo lleva con orgullo el apellido de la familia, sino por la memoria del artista demuestra todo su talento como una de las pocas mezzosopranos que hay en el Perú. Según la destacada artista, recuerda que desde niña siempre estuvo influenciada por la música por su padre, pero revela que jamás se imaginó ser cantante y mucho menos de ópera.

Este martes 25 de abril, Madeleine Lisette Gutiérrez Lupinta logró el título de licenciada en Música.

Ella confiesa que siempre buscaba las carreras de artes plásticas, literatura o derecho hasta que su madre, Gladyz Lupinta la matriculó en clases de piano a los 17 años. Y desde ahí su proyecto de vida se inclinó por los instrumentos y partituras musicales.

Te puede interesar: Magaly Medina quiere terminar su carrera de periodismo: “Me dan ganas de ser bachiller”

“A los 17 yo le dije a mi papá: ‘papi yo quiero estudiar música porque me he dado cuenta de que en otras carreras no es lo mío, no me hallo’”, sostuvo una de las conversaciones que tuvo Madelaine con su padre y que desde ahí la marcó, pues no dudó en apoyarla. Según la artista, el mismo cantante llamó al conservatorio para averiguar cuál eran los requisitos que se necesitaban para poder postular. Aunque ingresar no fue nada fácil para la cantante de ópera.

“Ingresé en el 2015, postulé tres veces a la tercera, la vencida en la tercera, ingresé porque es una sola vez por año la postulación y es muy difícil, muy complicado porque solamente hay cuatro vacantes por carrera. Si no había ese año tenías que ingresar a la siguiente”, acotó.

Así fue el recital de Madeleine Gutiérrez, la quinta hija de Tongo, frente a los miembros del jurado de la Universidad Nacional de Música. (Instagram/madeleinegutierrezmezzo)

Madelaine Gutiérrez, hija de Tongo, rechazó audiciones en Estados Unidos

Madelaine Gutiérrez, hija de Tongo, confesó en ‘Día D‘que su talento la llevó a ser invitada a un evento en Nueva York. Después de dicha presentación que reunía a grandes talentos a nivel mundial, una manager le ofreció audiciones y por añadidura la representación en los Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento, recibió la noticia de que su padre se encontraba en una delicada situación de salud.

Te puede interesar: Sheyla Rojas revela que Mario Hart intentó conquistarla: “Fueron costales de maíz”

“Yo ante eso estaba recibiendo mensajes de que mi papá estaba muy mal y yo después de eso dije, wow. Salí y dije, (fue en el tren donde fue la primera vez que lloré, en el tren de Nueva York, me fui llorando de alegría y de tristeza), de cómo son las cosas, que en un momento no tienes nada y de un momento a otro tienes todo. En ese momento yo decidí regresar a Lima, no me quedé, no aproveché la oportunidad por la salud de mi papá”, sostuvo Madelaine quien pudo acompañar hasta el 10 de marzo, donde lamentablemente el cantante peruano dejó de existir a sus 65 años.