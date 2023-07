Eventos gratuitos por Fiestas Patrias: Esto es lo que puedes hacer hoy 29 de julio

Eventos gratuitos por Fiestas Patrias.

Las Fiestas Patrias son una fecha en la que muchos peruanos aprovechan para unir a la familia o incluso tomarse unas pequeñas vacaciones por el fin de semana largo. Sin embargo, no siempre tenemos planes hechos y en algunas ocasiones solo esperamos a ver qué podemos hacer a último momento.

Te puede interesar: Las jornadas de Mávila Huertas en Fiestas Patrias: “Cuando no estoy trabajando, me siento como pez fuera del agua”

Es por ello que buscamos un sinfín de opciones en donde podemos pasar estas tardes de la celebración de la independencia del Perú. Es así que, si aún no tienes planes o no sabes si salir o no de casa en 29 de julio, aquí te dejamos una lista de lugares a los que puedes asistir y lo mejor es que es totalmente gratis. Toma nota.

Open Plaza La Marina

Para el 28 de julio, tendrán una serie de show. En principio, una comparsa de Danzas peruanas y un fin de fiesta con el show criollo de Paloma Torres. Además, el sábado 29, continúa con una comparsa afroperuana y finalmente un concierto de cumbia a cargo de Revolución caliente.

Te puede interesar: Pamela Vértiz y su anécdota más recordada durante cobertura por Fiestas Patrias: “Corrí detrás de Alberto Fujimori”

Ubicación: Av. la Marina 2355, San Miguel

Eventos por Fiestas Patrias

Mega Plaza

Como parte de sus mega eventos gratuitos, este centro comercial tendrá un show musical a cargo de Brayam Kamus y Orquesta. El evento se desarrollará el 29 de julio en el escenario principal con ingreso gratuito.

Te puede interesar: Magaly Medina disfruta el feriado largo de Fiestas Patrias: viajó a Máncora y lució atrevido bikini

Ubicación: Av. Alfredo Mendiola 3698, San Martín de Porres.

Eventos por Fiestas Patrias

Mall del Sur y Plaza Norte

Ambos centros comerciales de Lima Norte y Sur tendrán shows musicales por la noche del 28 y 29 de julio. El show fue denominado Fantasía en el Cielo. El día viernes 28 de julio será el turno de Mall del Sur con las presentaciones de Coro APCH, Aldair Sánchez y Juan Barbieri.

El sábado 29, será el turno de Plaza Norte con la llegada de la Banda Sinfónica de Comas y un show criollo de Pamela Abanto.

Eventos de Fiestas Patrias.

Eventos por Fiestas Patrias

Municipalidad de San Miguel

La municipalidad de San Miguel prepara una serenata al Perú por su aniversario patrio. Promete show musicales, danzas, shows infantiles, platos típicos y más. Este 28 y 29 de julio desde el mediodía.

Ubicación: Av. Brigida Silva de Ochoca cuadra 2, Parque Jesús Vásquez.

Eventos 28 de julio.

Mall Aventura Santa Anita

El centro comercial de Santa Anita tendrá la presentación del tributo a Grupo 5. El evento se realizará el viernes 28 de julio a las 5 de la tarde en el tercer nivel.

Ubicación: Av. Nicolás Ayllón, Santa Anita

Eventos por fiestas patrias.

Real Plaza Primavera

Los shows musicales continúan y este 29 de julio en Real Plaza Primavera se le rendirá tributo a la música criolla.

Ubicación: Av. Angamos Este 2681, San Borja

Eventos por Fiestas Patrias.

Municipalidad de San Juan de Miraflores

El municipio de Lima Sur prepara una fiesta para todos sus vecinos este 28 y 29 de julio. La cita es en la Explanada Siglo XXI desde las 8:00 pm. Además, podrán disfrutar de feria gastronómica durante el día.

Ubicación: Av. Belisario Suárez, San Juan de Miraflores

Eventos por Fiestas Patrias.

Aniversario de Sósimo Sacramento

Un show de Fiestas patrias con varios exponentes de la música folclórica. Sósimo Sacramento, Gisela Lavado y más artistas tendrán un concierto inolvidable este viernes 28 de julio. La entrada será completamente gratis hasta las 8:00 p.m.

Ubicación: Alfredo Mendiona 7930, Al costado del Mercado Unicachi.

Eventos por Fiestas Patrias.

Jockey Plaza

El centro comercial de Santiago de Surco, prepara una serie de actividades para 28 y 29 de julio. Muchas de ellas serán activaciones y también shows. Aquí la lista de lo que podrás disfrutar.

- 28 y 29 de julio: Impresión de medias. 4 p.m.

- 28 de julio: Entrega de escarapelas 5 p.m.

- 28 de julio: Al son del cajón, bailes costa, sierra y selva 6 p.m.

- 28 de julio: Degustación de platos típicos 4 p.m.

- 29 de julio: Tatuajes peruanos 4 p.m.

- 29 de julio: Manualidades patrióticas recicladas 4 p.m.

-29 de julio: Show de caballo de paso: 4pm

Ubicación: Av. Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco