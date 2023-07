Alejandro Soto: presidente del Congreso contrató a su cuñada en su despacho

Alejandro Soto contrató como coordinadora a su cuñada Yeshira Peralta Salas.

El nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, contrató a su cuñada como coordinadora de su despacho. Según una investigación del programa ‘Al Estilo de Juliana’, Yeshira Peralta Salas venía acompañando al parlamentario a sus actividades programadas durante la semana de representación en la anterior legislatura, cuando aún no había sido designado en el más alto cargo de la Mesa Directiva.

La trabajadora Peralta Salas ocupa este cargo a pesar de que no cuenta con un título universitario registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El parlamentario de Alianza para el Progreso la habría contratado porque es su cuñada. El medio periodístico mostró fotografías en las que se observa a Yeshira Peralta junto a su hermana Lizbeth Peralta Salas, quien es la pareja y madre del hijo de 11 meses del congresista.

En sus redes sociales, la coordinadora del despacho del congresista del Cusco nombra a Lizbeth Peralta Salas como “hermana”.

La pareja del presidente del Congreso también usó su cuenta de Facebook para dedicar mensajes al parlamentario por el día del padre, que se conmemoró en junio.

“Feliz día del padre mi amor Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por un excelente padre. Mi lugar favorito en el mundo eres tú”, fue uno de los mensajes que publicó.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, explicó que la contratación de la cuñada del congresista podría interpretarse como nepotismo.

“Hay una condición de convivientes, por lo que eventualmente ya podría generar una situación de nepotismo. Y si no fuera el caso igual por el tipo de cercanía que tiene con esta persona. Es decir, que es finalmente un familiar de su hijo, sí podría haber un conflicto de intereses”, comentó.

El equipo periodístico del mencionado programa televisivo llamó al congresista para consultarle sobre este indicio de nepotismo. Pero no contestó.

También intentó comunicarse con la cuñada y coordinadora del despacho de Soto, pero tampoco respondió.

En la declaración jurada, que todos los funcionarios públicos deben presentar, no figura la mamá del hijo de Alejandro Soto ni su cuñada.

“Ya es un caso en el que hay una negación evidente entre su hijo y la persona. Ya es un tema en el que él tendría que explicarle al país la situación”, precisó Lanegra.

Discurso de Alejandro Soto Reyes como presidente del Congreso de la República | Canal Congreso de la República

Cuestionamientos a Alejandro Soto

Alejandro Soto tiene 55 denuncias en la Fiscalía. Negó que haya ocupado cargos en entidades estatales, a pesar de que se desempeñó como funcionario público en el Cusco.

“Pero que yo tenga denuncias por peculado, malversación. Yo nunca he sido funcionario público, ¿cómo podría haber cometido ese delito?”, mencionó.

Luego de que obtuvo suficientes votos en el pleno del Congreso para ocupar la presidencia del Poder Legislativo, Soto comunicó que es probable que renuncie a su cargo si es que lo denuncian por un grave delito.

“Miren, yo no me aferro al cargo. Si se encuentra algo que amerite mi salida, tendrá que salir. Si no es así, voy a seguir trabajando en beneficio de quienes me han elegido”, aseguró.

Alejandro Soto es el nuevo presidente del Congreso.

Sobre las denuncias en su contra que se presentaron en la Fiscalía, contó que recién se enteró y que va a responder.

“Yo estuve en mi región (cuando me enteré de esa información), no tuve la oportunidad de venir oportunamente para poder hacer los descargos correspondientes. Yo no tengo denuncias, yo he llegado de mi región y me estoy comprometiendo a hablar con documentos y demostrar que todo es falso. Nunca es tarde para decir la verdad”, declaró.