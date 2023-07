Jaime Bayly se despide de su madre y vuelve a Estados Unidos: “Estoy triste, la voy a extrañar tanto”

Jaime Bayly se despide de su mamá y vuelve a los Estados Unidos| YouTube: Jaime Bayly

Alas y buen viento. Hace una semana, el escritor peruano Jaime Bayly llegó a nuestro país para presentar su nuevo libro “Los Genios” que habla sobre la pelea que tuvieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Sin embargo, pasado los días llegó la hora de partir a los Estados unidos junto a su hija y su esposa Silvia Núñez del Arco.

Ante ello, con un tono melancólico, el prolífico escritor no dudó en despedirse de su mamá Doris Mary Letts con un emotivo mensaje y la promesa de volver a fines de año para las fiestas de Navidad. A pesar de que su hija Zoe disfruta de sus vacaciones, la familia mantiene una vida establecida en suelo norteamericano. Así lo dejó entrever el escritor en su red social personal.

“Estoy todavía en casa de mi madre y estoy triste porque ya me tengo que ir mañana por la noche para abordar el vuelo de regreso a casa a Miami, pero estoy triste, no quisiera irme, debo irme. Mi vida está allá, nuestra hija va al colegio allá, aunque ahora está de vacaciones”, dijo en un inicio.

“Una vez más me toca irme de Lima, antes me iba contento, aliviado, con ilusión, me he ido muchas veces de Lima y en ocasiones jurando no volver más, pero siempre vuelvo. Ahora ya no estoy peleado con esta ciudad, ahora me hace ilusión volver. Volveremos con suerte en diciembre a pasar las navidades con la familia, pero estoy triste y no lo quiero disimular ni ocultar (…)”, agregó el peruano.

Incluso, Jaime Bayly confiesa que le gustaría quedarse un par de semanas más en el país para seguir compartiendo momentos con su mamá, como compartir algún almuerzo juntos o solo conversar. Sin embargo, es consciente de que sus actividades planificadas en el exterior le es imposible, por lo que solo le queda extrañarla.

“Me voy triste, afligido, melancólico, me voy con ganas de quedarme 1 o 2 semanas más y de seguir almorzando con mamá. La voy a extrañar tanto a ella, a esta casa y a esta ciudad”, asevera el comunicador en un clip para su cuenta de Facebook.