Magaly Medina y su advertencia a Greissy Ortega: “Podría pedir que te investiguen en Estados Unidos”. | Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no toleró las amenazas de Greissy Ortega, quien a través de su cuenta de Instagram señaló que tomaría acciones legales contra todas aquellas personas que mencionaran a sus hijos, empezando por su hermana Milena Zárata. A la ‘Urraca’ no le gustó lo que señaló la colombiana, por lo que le hizo una advertencia.

“He decidido iniciar las acciones legales respectivas en contra de la señora Milena Zárate y los que resulten responsables por la exposición innecesaria de mis menores hijos en los medios de comunicación a nivel nacional”, escribió la exbailarina.

En un primer momento, la periodista señaló que ellos también podrían denunciarla por estafa, pues los engañó al pedirles ayuda para que le compren varios pasajes de avión para que regrese a Perú con sus pequeños, esto debido a que estaría sufriendo maltratos por parte de su expareja Ítalo Villaseca.

Greissy Ortega anunció que denunciará penalmente a su hermana Milena Zárate.

Como se recuerda, cuando ya tenían todo acordado para que Greissy Ortega regrese al Perú en el primer vuelo a Lima, ella de un momento a otro canceló todo, indicando que sus hijos querían ver a su papá antes de irse, pues lo iban a extrañar. Asimismo, el día que ella decidió no viajar, fue fotografía al lado de su expareja comiendo en un restaurante peruano.

La actitud que tomó la colombiana generó malestar en Magaly Medina, esto debido a que su equipo se comunicó con una empresaria para que le facilite los pasajes. La mujer que se había comprometido con esta buena causa, también expresó su indignación al ver todo lo sucedido.

Por este motivo, la ‘Urraca’ salió al frente y le advirtió a Greissy Ortega que no podía seguir actuando como si nada estuviera pasando en su vida, y es que ella sí tenía la facilidad de comunicarse con el área de servicios infantiles de los Estados Unidos para que la investiguen.

“Yo no tendría ningún tipo de miramientos en llamar a los servicios infantiles de los Estados Unidos y decir que te investiguen. No me temblaría la mano en lo absoluto. No nos provoques. La próxima que necesites un pasaje, trabajas y te lo compras”, expresó.

Hermano de Greissy Ortega revela detalles desconocidos de la situación de la colombiana

Juan Carlos Ulloa, más conocido como el ‘Parcero’, reveló detalles desconocidos de su hermana Greissy, quien enfrenta problemas con Magaly Medina y Milena Zárate por no haberse subido a un avión para regresar al Perú, esto pese a que ella pidió ayuda para comprar los pasajes.

De acuerdo al colombiano, quien fue entrevistado por la ‘Urraca’, su hermana en una ocasión casi pierde a uno de sus hijos por un descuido cuando se encontraba dentro de un albergue ubicado en Estados Unidos.

“Estaba pegada al teléfono hablando con Ítalo a la una o dos de la mañana, dando la espalda a la bebé entre tanta gente migrante que se la hubiera podido llevar. Mi hijo y yo nos llevamos a la niña con nosotros y ella ni siquiera se dio cuenta”, confesó.

Asimismo, precisó que a Greissy Ortega no le gusta trabajar, pues hasta la fecha no ha buscado un trabajo y anda pendiente a los seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. “A ella no le gusta trabajar, anda pendiente de sus 80 mil seguidores. Vive de esa historia en su mente. Y que no se les haga extraño si de pronto se embarace o diga que está embarazada”, indicó.