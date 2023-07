Magaly Medina no cree en romance entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo: “Los dos se están prestando al juego”

Magaly Medina no cree en romance entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. En el programa de Magaly TV La Firme en su edición del 18 de julio, su conductora Magaly Medina decidió dar su punto de vista sobre el recurrente romance que ha iniciado entre la modelo Rosángela Espinoza y el brasileño Rafael Cardozo. La periodista se mostró sorprendida que les haya llegado el amor tan rápido.

Como se sabe, la popular ‘Chica Selfie’ acaba de regresar al reality ‘Esto es Guerra’ tras terminar su carrera de marketing y lo último que se supo fue que estaba trabajando con el influencer Andynsane y sus colaboraciones en redes sociales. Mientras, Rafael estaba en rencillas con el programa de Pachacamac tras haber incumplido una cláusula del contrato.

Y lo más reciente del brasileño fue el término de su relación con la modelo Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’. Aunque la ruptura entre ambos chicos reality dejó muchas incógnitas a sus seguidores, ya que los motivos del quiebre de su relación nunca fueron revelados, cabe destacar que estaban cerca de casarse, puesto que Cardozo le había entregado un anillo de compromiso que posteriormente le pidió que le devolviera.

Sin embargo, luego que Rosángela y Rafael fueran una vez más convocados para volver al reality de ‘Esto es Guerra’, surge un nuevo romance entre ambos. La producción preparó todo un encuentro romántico para que se conocieran mejor. Ante ello, la figura de ATV criticó la cita romántica entre los integrantes del reality de Pachacamac y dejó entrever que sería un nuevo guion de la producción del reality para generar rating.

“A ‘Esto es guerra’ no se le ocurrió mejor idea que traer a Rosángela Espinoza y a Cardozo para hacer una telenovela armada por los guionistas del programa”, dijo en un inicio Magaly Medina tras ver la cena grabada en un formato de película.

La popular ‘Urraca’ lanzó más de una ironía y aseguró lo siguiente. “Ahora quieren que se enamoren a la fuerza. Tal y como otras parejas de ese reality se han enamorado a la fuerza”, agregó.

Magaly Medina asegura que la historia de amor de Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo solo es para vender. Magaly TV La Firme/ ATV

Rosángela Espinoza le recuerda a Rafael Cardozo por ‘Cachaza’

En la grabación que hicieron Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo no pasaron desapercibidos los momentos indecorosos, pues la modelo no desaprovechó la ocasión para preguntarle al brasileño si ya olvidó su relación de más de 10 años con ‘Cachaza’.

“Has estado en una relación muy larga, de casi una década. Cómo puedo estar segura de que estás libre de corazón y puedas amar completamente”, fue la consulta de la popular ‘Chica selfie’. La respuesta de Cardozo no se hizo esperar, y aseguró que esa relación quedó en el pasado.

“Yo vengo de una relación muy larga, de casi doce años. Ahora llevo 10 meses soltero y quiero decirte que estoy listo para conocer a alguien”, fue el comentario del modelo.

Rafael Cardozo y Carol Reali.

Magaly Medina critica regreso de Rosángela Espinoza a EEG

Hace poco, Magaly Medina no dudo en cuestionar duramente a Rosángela Espinoza por haber vuelto al programa reality ‘Esto es Guerra‘ cuando había jurado que no lo haría.

“Rosángela que juró que no volvería, no por las puras, ella que quiso conseguir ‘Sugar Daddy’ en Qatar, no lo consiguió, luego se dedicó al streaming y tampoco la hizo, terminó la universidad y parece que ha colgado su título en algún rincón de su casa y lo tiene ahí de adorno porque volvió a ‘Esto es guerra’. Aunque dijo que no volvería. Pero claro, es más fácil armar vasitos que trabajar en algún lado que chambearla duro. No le ha ido bien, su última opción era y volver a ‘Esto es guerra’ que sin mucho trabajo tienen una plata asegurada a fin de mes y a veces eso es lo más fácil y luego por supuesto que ahí tienen otras opciones”, expresó.