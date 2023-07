Rosángela Espinoza respondió a Magaly Medina por criticar su regreso a ‘Esto es Guerra’

Rosángela Espinoza responde a Magaly Medina.

Rosángela Espinoza volvió a ‘Esto es Guerra’ el lunes 3 de julio, luego de varios meses en los que afirmó que no iba a regresar. La chica reality tuvo una abrupta salida del programa por haber incumplido con su presencia al irse a Qatar para la final del Mundial de Fútbol. Su ausencia injustificada le costó su puesto en el espacio de América Televisión.

Te puede interesar: Magaly Medina no le asombra regreso de Rosángela Espinoza a EEG: “Más fácil es armar vasitos y líos”

Desde entonces prometió no volver y afirmó que comenzaría nuevos rumbos alejados de la televisión. Incluso, logró graduarse como marketera, por lo que algunos esperaban que trabaje en su profesión, pero no se dio de esa manera. Fue así que el lunes anunciaron que una bomba llegaría al set.

Ya en el desarrollo de ‘Esto es Guerra’, se anunció a Rosángela Espinoza como quien regresaría a la competencia. La también modelo llegó con pose de diva, por todo lo alto con traje de gala e incluso llevó una corona para dejar en claro quién es la reina del espacio. Evidentemente, no dudó en enviarle una indirecta a Luciana Fuster diciendo que no compró su corona.

Te puede interesar: Rosangela Espinoza regresó a ‘EEG’ con aires de diva: exigió camerino propio y llamó “envidiosos” a sus compañeros

Desde su ingreso aseguró que no busca sacar a nadie del puesto que tiene y que, por el contrario, es una mujer defensora. Incluso, animó a los chicos nuevos a luchar por su permanencia. Sin embargo, este hecho no fue bien recibido por Magaly Medina, quien no dudo en criticarla duramente por haber vuelto al programa cuando había jurado que no lo haría.

“Rosángela que juró que no volvería, no por las puras, ella que quiso conseguir ‘Sugar Daddy’ en Qatar, no lo consiguió, luego se dedicó al streaming y tampoco la hizo, terminó la universidad y parece que ha colgado su título en algún rincón de su casa y lo tiene ahí de adorno porque volvió a ‘Esto es guerra’. Aunque dijo que no volvería. Pero claro, es más fácil armar vasitos que trabajar en algún lado que chambearla duro. No le ha ido bien, su última opción era y volver a ‘Esto es guerra’ que sin mucho trabajo tienen una plata asegurada a fin de mes y a veces eso es lo más fácil y luego por supuesto que ahí tienen otras opciones”, expresó

Rosángela Espinoza le respondió

Rápidamente y fiel a su estilo, Rosángela Espinoza decidió responderle a Magaly Medina. A través de su cuenta de Twitter, retuiteó la nota en la que se hace mención a lo dicho por la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. Sin darle tanta vuelta al tema, la popular ‘Chica Selfie’ mencionó: “Y la queso”, quitándole importancia a las opiniones de la figura de ATV.

Rosángela Espinoza respondió a Magaly Medina. (Twitter)

Los seguidores de la modelo no dudaron en apoyarla y mencionaron que no tiene nada de malo volver a su anterior trabajo y que ignorara este tipo de comentarios que no hacen más que criticarla.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza llegó a ‘EEG’ con una corona y mandó misil a Luciana Fuster: “A mí no me la regalaron”

“No le hagas caso a la seño, tú sigue bebé. Lo estás haciendo bien”, “Que tanto critican al final quién va a tener más plata es ella qué nosotros”, “Yo pensando verte en El Gran Chef Famosos”, “Contigo siempre reina solo ignorar a las envidiosas”, “Bebé, puedes crecer en otros realitys. Mereces más, créetelo, ese reality ya huele a muerto”, “Lo que hace Magaly es sólo vender morbo. No se necesita más que odio y mediocridad para hacer eso”, fueron algunos de los comentarios.