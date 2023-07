Magaly Medina no le asombra regreso de Rosángela Espinoza a EEG: “Más fácil es armar vasitos y líos”

La periodista Magaly Medina afirma que no le asombra el regreso de Rosángela Espinoza 'Esto es guerra', pese a que lo negó.

Fuertes declaraciones. La conductora de Magaly Tv La Firme, Magaly Medina, decidió tomarse los minutos finales en su programa para hablar del retorno de la modelo Rosángela Espinoza al reality de ‘Esto es guerra‘, pese haber salido peleada presuntamente con la producción del programa y afirmar que no regresaría para dedicarse a su carrera de Marketing y a sus redes sociales.

Te puede interesar: Rosangela Espinoza regresó a ‘EEG’ con aires de diva: exigió camerino propio y llamó “envidiosos” a sus compañeros

Sin embargo, para gusto de sus fieles seguidores, después de una pausa de siete meses, la popular ‘Chica Selfie’ hizo su esperado regreso al popular reality de competencia de América Televisión, el pasado lunes 3 de julio. Según Johanna San Miguel, la modelo accedió a formar parte del programa con la condición de contar con su propio camerino y competir directamente contra Alejandra Baigorria.

“Todos deben tener una oportunidad de crecer en TV. Yo sé lo que es empezar como los chicos nuevos, que recién están experimentando esta etapa. Yo no he venido a sacar a nadie, tampoco soy una defensora”, comentó la marketera, luciendo un sensual vestido de pedrería de color rojo y una corona de ‘Miss’.

Rosángela Espinoza volvió a 'EEG' después de ser separada del programa por irse de viaje a Catar. América TV

Ante esto, Magaly Medina no pudo evitar criticar el regreso de la modelo al reality de Pachacamac. “Bueno, ahora que ‘Esto es guerra’ no estaba funcionando como debería, les ha dado por llamar a las más antiguas. Entonces, ahora trajeron a otra como es Rosángela Espinoza porque ya está Alejandra Baigorrea en Esto es guerra”, dijo en un inicio.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza llegó a ‘EEG’ con una corona y mandó misil a Luciana Fuster: “A mí no me la regalaron”

“Rosángela que juró que no volvería, no por las puras, ella que quiso ir y conseguir ‘Sugar Daddy’ en Qatar, no lo consiguió, luego se dedicó al streaming y tampoco la hizo, terminó la universidad y parece que ha colgado su título en algún rincón de su casa y lo tiene ahí de adorno porque volvió a ‘Esto es guerra’. Aunque dijo que no volvería”, acotó la periodista en su reciente programa del 4 de julio.

“Pero claro, es más fácil armar vasitos que trabajar en algún lado que chambearla duro, es más fácil armar vasitos y armar líos. No le ha ido bien, su última opción era y volver a ‘Esto es guerra’ que sin mucho trabajo tienen una plata asegurada a fin de mes y a veces eso es lo más fácil y luego por supuesto que ahí tienen otra opciones”, finalizó.

Rosángela Espinoza mandó misil a Luciana Fuster tras lucir corona: “A mí no me la regalaron”

En la reciente entrega de Esto es Guerra, sorprendió a todos su fanaticada al anunciar el regreso de la modelo Rosángela Espinoza, quien regresó muy airada y con muchas ganas de volver a la competencia. Y no solo retar a las nuevas competidoras, sino también incomodar con sus comentarios a la modelo Luciana Fuster.

Te puede interesar: Luciana Fuster tras ser elegida Miss Grand 2023: “Ya no me llamo Luciana, ahora me llamo Perú”

En esta oportunidad, la popular ‘Chica Selfie’ no dudó en recordarle su coronación como Miss Grand Perú y le mando una bien directa al lucir una corona similar a la que gano la actual pareja de Patricio Parodi. “Esta corona no me la han regalado, es mía”, dijo la chica reality con una sonrisa irónica. Después de ello, procedió a mostrar su look completo que consistía en un escotado vestido rojo con brillos.

“Yo vengo a competir y a defender los puntos. Yo si me enfrento con alguien en competencia, después están con su carota. Yo no hago amistad porque no saben separar trabajo con la vida personal. Yo quiero estar sola… y que nadie me agarre las medias. Acá todos quieren ser el número 1, no hay compañerismo”, finalizó.

Rosángela Espinoza y el dardo hacia Luciana Fuster.