Goleador de Corinthians reveló qué les dijo a los jugadores de Universitario al final del duelo por Copa Sudamericana 2023

Roger Guedes confesó qué le dijo a los jugadores de Universitario tras clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana 2023.

La polémica celebración del ariete brasileño, Gustavo Ryan, que se quitó la camiseta y la mostró a hinchas ‘cremas’, no solo generó malestar entre jugadores y fanáticos de Universitario de Deportes. También provocó la reacción de los futbolistas de Corinthians. Uno de ellos fue Roger Guedes, quien confesó que tuvo un gesto con el equipo del técnico Jorge Fossati al finalizar el encuentro de los play off de vuelta de la Copa Sudamericana 2023 que se llevó a cabo en el estadio Monumental.

El goleador del ‘timao’ contó que se acercó a los ‘cremas’ para pedirles disculpas por el accionar de su compañero, y trató de excusarlo por el tema de su corta edad, pues el centrocampista tiene 20 años. Reconoció que hizo mal al festejar de esa manera tan provocativa porque no era necesario.

“Les pedí disculpas (a los jugadores de Universitario), es lógico que nuestro jugador terminara cometiendo un error, pero es joven, su primer gol, entonces creo que se emocionó un poco en la celebración, pero sabemos que esa actitud estuvo mal”, declaró en conferencia de prensa post partido.

No fue el único que se pronunció, el arquero Carlos Miguel dio detalles de lo que pasó en la pelea que protagonizaron los futbolistas del cuadro paulista y los de la ‘U’ en los minutos finales del cotejo. Lamentó lo sucedido y dijo que entendió la bronca que pudieron sentir los de Universitario, y al igual que Guedes rechazó la actitud de Ryan.

“El final del partido es el calor del juego. Entendemos a todos los lados. El lado de nuestro equipo, es su primer gol (de Ryan) como profesional, estaba agotado, no sabía cómo celebrar, muchacho, tenemos que entender. También entiendo el lado del otro equipo, en repugnarnos por estar fuera de casa y hacer esto. Tranquilidad, ahora tenemos los octavos de final y, si Dios quiere, seguir hasta la final y ser campeones”, aseguró el portero.

Por su lado, Maycon, también asumió su responsabilidad y resaltó la inexperiencia de su compañero. “Creo que nuestro atleta no debió hacer eso, pero es joven, su primer gol. Es difícil de decir, es complicado. Esto no se puede hacer en el fútbol, tanto culpa nuestra, pero culpa de todos, todos estuvieron involucrados. Eso no se puede hacer en el fútbol”.

5 expulsados fue el saldo de trifulca entre peruanos y brasileños en el Estadio Monumental. (Video: ESPN)

El técnico de Corinthians dio el ejemplo

Vanderlei Luxemburgo también se unió a las disculpas de los jugadores de Corinthians después de la celebración polémica de Gustavo Ryan. El técnico del ‘timao’ lamentó el accionar de su jugador y pidió que se entienda la inexperiencia del mediocampista.

“Ryan es muy joven, solo tiene 19 años, es la primera vez que viene de viaje internacional. Marcó un gol importante y se excedió fuera del fútbol. Eso no es bueno, tiene que aprender mucho, porque es joven. Me gustaría disculparme con la afición, entrenador y los jugadores (de Universitario), porque no es bueno salir a la cancha con ese clima entre los jugadores”, comentó el estratega brasileño.

Roger Guedes dejó a un lado los problemas que se presentaron en el partido de ida de los play off de la Copa Sudamericana 2023 en Brasil, y mostró su felicidad porque su equipo logró clasificar a octavos de final. Ahora tendrá que enfrentar a Newell’s Old Boys en dos choques de ida y vuelta a disputarse entre la semana del próximo 2 de agosto y 9 de agosto. “Significa mucho. Veníamos en busca de la clasificación, incluso con un equipo más alternativo, un equipo joven, que el profesor (Luxemburgo) buscaba para esta competición. Estamos contentos, era la clasificación que esperábamos”.