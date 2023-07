Maricarmen Marín se quiebra al recordar a su madre con emotiva sorpresa: “No está desde el 2008″

Maricarmen Marín se quiebra al recordar a su madre con emotiva sorpresa. (América TV)

Maricarmen Marín no aguantó las lágrimas al recordar a su madre fallecida. Este 18 de julio, la cantante visitó el set de ‘Mande quien mande’ para participar de una divertida secuencia de preguntas y respuestas, sin embargo, nunca imaginó que la producción del programa le había preparado una emotiva sorpresa con respecto a su mamá.

Todo comenzó cuando María Pía Copello le pidió que se acerque a un extremo del estudio para destapar un cuadro. “Este detalle de amor es para ti y para la linda familia que has construido”, dijo la conductora, para luego dar a conocer la ilustración, donde aparece la progenitora de la cumbiambera en el cielo y ella mirándola desde el suelo.

Este recuadro conmovió hasta las lágrimas a Maricarmen Marín y no dudó en hablar un poco de lo que significa para ella. La intérprete recordó con emoción a la mujer que le dio la vida. “Mi mami no está aquí desde el 2008. Han pasado muchas cosas desde ese momento hasta el día de hoy”, comenzó diciendo con la voz quebrantada.

Al verla tan conmovida, María Pía Copello no dudó en consolarla. La exjurado de ‘Yo Soy’ reveló que aún le afecta la pérdida de su madre, pese a los años que han pasado, y que todas sus enseñanzas trata de aplicarlas con su pequeña hija, fruto de su relación sentimental con Sebastián Martins.

“La tengo presente siempre. Para las personas que hemos perdido a alguien tan querido como la mamá sabemos que es una herida que siempre está allí, y que siempre la recordamos en algún momento con un aroma, con una canción, con un momento como este. Se me hace un nudo en la garganta, pero recuerdo siempre a mi mamá con una súper sonrisa, mucho amor y con todas las cosas que ella me dejó, y que hoy pongo en práctica con mi familia y Micaela”, agregó.

Maricarmen Marín y su largo camino para convertirse en madre

Maricarmen Marín conversó con Jesús Alzamora sobre su largo camino para convertirse en madre a los 39 años. Según contó la cantante de cumbia, al inicio no deseaba tener hijos con su pareja, pero cambió de opinión rápidamente cuando el productor le demostró que era “el hombre de sus sueños”. Fue así que empezó todo un procedimiento para quedar embarazada.

“Yo le dije (a Sebastián) que no deseaba tener una familia porque era una responsabilidad muy grande. Él me dijo: ‘Tú eres mi familia, así tengamos hijos o no, pero yo quiero estar a tu lado’. Al día siguiente, le dije: ‘Sí quiero’ (risas). Es que mi mamá me dijo que si yo quería formar una familia, mi compañero debía compartir mis deseos. Yo dije: ‘él es, él es’”, recordó la artista.

Luego de acordar intentar tener su primer hijo juntos, Maricarmen Marín señaló que se sometió a varios exámenes médicos. El doctor le mencionó que, debido a su edad, quedar embarazada era riesgoso. La exjurado de ‘Yo Soy’ decidió continuar con sus planes y congeló sus óvulos. Sin embargo, primero tuvo que entrar al quirófano para someterse a una operación por la cicatriz que tenía en el útero debido a un mioma anterior.

Posteriormente, la cantante se dio cuenta de que estaba embarazada cuando pensó que tenía COVID-19. “Entré a ver los resultados y vi un número, no entendí nada. ¿Era positivo? Solo vi que era un número alto. En el rango, decía que tenía tres meses. Dije: ‘¿Qué habrá pasado? De repente me han encontrado algo’. Cero romántica. Mi doctor me llamó y me dijo que estaba embarazada, y ahí mismo le dije a Sebastián que estaba embarazada. Corté y no lo podía creer, me quedé en shock y feliz”.