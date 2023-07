Actriz de ‘JB en ATV’ denuncia a su expareja de hostigamiento y no cumplir con pensión para su hija

Edith Santos, de ‘JB en ATV’, dejó atrás las bromas y ocurrencias para hacer una grave denuncia en el programa ‘Día D’. La actriz cómica no vive momentos de tranquilidad, su expareja no solo la hostiga con el fin de retomar la relación, sino que no se hace cargo de los gastos de su menor hija.

Los maltratos psicológicos hicieron que la comediante decidiera terminar su romance con Marco Polo Santos. Y aunque esto sucedió hace 3 años, la insistencia no ha cesado.

“En un comienzo, (la relación) era bonita, pero después él cambió demasiado. Se ponía muy celoso, se molestaba de todo. Hasta porque botabas algo o se te caía algo. Empezó a cambiar cuando yo ya tuve mi hijita”, explica la integrante de ‘JB en ATV’, quien decidió no tolerar un agravio más.

“Hablé con mi familia y dije no me siento bien, yo quiero separarme con el papá de mi hija. Cuando yo le dije que me quiero separar, él me dijo que me iba a quitar a mi hija y me quiso agredir. No ha nacido el hombre ni va a nacer el hombre que me pegue, eso está super mal. Yo te puedo denunciar (le dije)”, relató Edith.

Edith Santos es integrante de 'JB en ATV'.

Edith Santos hizo denuncia legal

La actriz cómica señaló que llegó a denunciar legalmente a su expareja por un motivo “fuerte” que no quiso detallar. “También para que se haga responsable de su hija, porque yo estoy corriendo con todos los gastos”, indicó.

Edith Santos señaló que ha preferido ignorar sus mensajes cuando se trata de hablar sobre su situación sentimental. Sin embargo, resalta que no es justo que solo ella corra con los gastos de su pequeña.

“Él trata de comunicarse, yo lo he bloqueado de todas mis redes sociales, te voy a ser sincera. Él me hostiga demasiado. ¿Si me acosa? Sí, han pasado 3 años y él sigue (diciendo) que hay que regresar por la bebé. La bebé está super bien. Yo me encargo de los gastos, pero así como yo gasto, él también tiene que hacer los gastos. Él me dice, semanal te voy a depositar 50 soles, después de dos semanas deposita 50 soles, con esa cantidad no haces nada”, explicó.

Edith Santos no solo es integrante de ‘JB en ATV’, también anima fiestas infantiles junto a su hermana. Esto con el fin de que a su menor hija no le falte nada.

En el mes de marzo del 2023, la actriz hizo noticia tras participar en el certamen Miss Nuestra Belleza Peruana. Con sus 1.25 centímetros de estatura, logró imponerse y ganar uno de los títulos de la premiación. En ese momento señaló que aceptó ser parte del concurso para demostrar que puede lograr todo lo que se propone.

“Yo he sido víctima del bullying, pero con los consejos del papá y con las enseñanzas podemos mejorar todo esto. El ser pequeña no define nada, tú puedes hacer todo lo que tú desees y lograr tus sueños. Esto suma a mi carrera debido a que yo me dedico a hacer shows infantiles, teatro, coliseos. Estoy agradecida porque estoy aprendiendo muchas cosas más”, señaló.