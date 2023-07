Tercera Toma de Lima: Sutep garantiza normalidad en el desarrollo de clases escolares durante protesta

Representante del gremio aseguró que la educación no será afectada este miércoles 19 de julio.

No paralizarán las clases. El secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, aseguró que, pese a que el gremio está a favor de la nueva movilización denominada Toma de Lima, programada para este miércoles 19 de julio, los docentes no interrumpirán su jornada laboral.

Como se recuerda, se estima que más de 13 mil personas participarán de la manifestación que busca la salida del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, entre otras exigencias.

“Tenemos una jornada laboral y, como te decía, ya hay manifestación clara de la responsabilidad con que actuamos los docentes. [...] Entonces, que los padres de familia no tengan ninguna duda de nuestra responsabilidad con nuestras clases y con nuestros alumnos se va a concretar”, afirmó en diálogo con RPP.

No obstante, precisó que, luego de las actividades escolares, protestarán para reclamar el cumplimiento de ejecución el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación “en una situación crítica” y el pedido de un referéndum para una nueva Constitución Política.

Clases escolares serán realizadas con normalidad.| Andina

En ese sentido, señaló que el gremio difiere de sectores extremistas, por lo que rechazan tajantemente cualquier acto de violencia o incitación de desorden público. “Ya el Sutep ha manifestado y ha dado evidencias de un comportamiento coherente”, indicó.

Cabe mencionar que, según Omar Coronel, politólogo por la Universidad Notre Dame, los tres bloques que serán parte de la movilización son el Comité Nacional Unificado de Lucha en el Perú (Conulp), Comando Unitario Nacional de Lucha (Cul) y el centro liberal de izquierdas y derechas.

Aunque todos coinciden en la renuncia de la presidenta y sanciones a los violadores de derechos humanos, de forma individual, el primer frente busca la liberación del golpista Pedro Castillo, el segundo marcha por el rechazo a la privatización y el último por el adelanto de elecciones generales, además de reformas políticas.

Otro dato relacionado con la protesta es que la fecha lleva consigo una carga histórica y política, pues es antes del 28 de julio, día en el que la mandataria emitirá algunos anuncios importantes, y coincide con el paro nacional de 1977 contra la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez, la cual impulsó la instalación de una asamblea constituyente.

Docentes buscan la ejecución del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación. | Andina

Profesores falsos

Se refirió a la denuncia de más de 11 mil profesores falsos que dictan clases en distintos colegios, luego de presentar documentación fraudulenta sobre su formación. Al respecto, opinó que ello revela una gran “deficiencia de la administración en cuanto a la aplicación de un principio administrativo del control posterior”.

“Y, que hay un periodismo que está atento y alerta ante las irregularidades salgan a la luz. Lo que debe haber es una investigación y la exigencia que la administración cumpla con su responsabilidad”, expresó.

Como se recuerda, el programa ‘Punto Final’ dio a conocer que alrededor de mil maestros que trabajan en centros educativos del Callao presentaron títulos y certificados falsos a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla. Sin embargo, al entablar una investigación, la Contraloría estimó que habría —por lo menos— 50 casos de estafa en las 230 ugeles del país. Es decir, la cifra se estima en 11 mil 500 personas laborando gracias a títulos falsos, gracias a la modalidad del ‘contrato por expediente’.

Con el fin de dar más oportunidades, y ante la demanda de educadores en el país, el Ministerio de Educación dio facilidades para que las personas que no obtuvieron el puntaje requerido en la prueba de conocimientos, para obtener alguna de las plazas disponibles, puedan postularse a través de la presentación de diplomados y certificados de estudio. No obstante, el área encargada solo recibía estos documentos y no verificaba si son reales.