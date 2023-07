Perú en la Copa de Oro 2000: participación y duelo ante Honduras que acabó en invasión de hinchas rivales

La selección peruana jugó en la Copa de Oro del 2000. (Difusión)

Desde sus inicios, la selección peruana ha participado en diversos campeonatos internacionales. Entre Eliminatorias Sudamericanas de cara a los respectivos Mundiales y Copas Américas, la ‘bicolor’ ha disputado varios partidos que han llenado las páginas de la historia del fútbol nacional. Sin embargo, hubo una oportunidad en la que acudió a la Copa de Oro y en donde ocurrió un suceso llamativo.

El combinado patrio venía de haber sufrido por la no clasificación a la cita mundialista de Francia 1998 ‘in extremis’ (quedó en quinto lugar debajo de Chile por diferencia de goles) y además fue eliminado de la Copa América al año siguiente en cuartos de final contra México (cayó 2-4 en penales tras quedar 3-3 en el tiempo reglamentario).

Estos antecedentes solo invitaron a que el elenco nacional tratara de resarcirse. El colombiano Francisco Maturana asumió como director técnico en reemplazo de Juan Carlos Oblitas luego de la Copa América de 1999. El entrenador ‘cafetero’ venía de llevar a su país a las Copas del Mundo de 1990 y 1994 y la llevó al tercer lugar de los certámenes continentales de 1987 y 1993.

Francisco Maturana dirigió a la selección peruana en la Copa de Oro del 2000. (Difusión)

Ahora, la selección peruana tuvo dos amistosos por delante, ambos en el Estadio Nacional de Lima. El 17 de noviembre venció por 2-1 a Eslovaquia con los goles de Roberto Palacios y Nolberto Solano, mientras que el 1 de setiembre empató sin goles con Honduras. Estos resultados le dieron, de cierto modo, confianza al plantel nacional para afrontar el reto de la Copa de Oro.

Perú en Copa de Oro del 2000

Perú fue parte de la competición organizada por la Concacaf y a la que fue invitada junto a Colombia y Corea del Sur. Los otros diez equipos participantes fueron Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Guatemala, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago y Jamaica.

La décimo quinta edición de este torneo se llevó a cabo en Estados Unidos en febrero entre el 12 y el 27 en los estadios Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles), Miami Orange Bowl (Miami) y Qualcomm Stadium (San Diego).

El ‘equipo de todos’ estaba conformado por futbolistas importantes como Óscar Ibáñez, los hermanos José y Jorge Soto, Nolberto Solano, Roberto Palacios, José Guillermo Del Solar, Ysrael Zúñiga, el capitán Juan Reynoso, entre otros más. La representación nacional integró el grupo B con Estados Unidos y Haití.

El equipo peruano que participó en la Copa de Oro del 2000. (Difusión)

El debut fue ante los haitianos el 13 de febrero. Sebastien Vorbe le dio la ventaja a los caribeños a los 61 minutos, pero el ‘Cachete’ Zúñiga puso la paridad ocho minutos más tarde. El segundo rival fue el cuadro estadounidense, que salió victorioso por la mínima diferencia con la anotación de Cobi Jones a los 59 minutos. A pesar de que solo sumó un punto, la selección peruana obtuvo el boleto a los cuartos de final al superar en los goles a Haití.

Final accidentado ante Honduras

En la etapa eliminatoria, a los dirigidos por ‘Pacho’ Maturana les tocó medirse ante Honduras, que acabó primero en el grupo A tras ganarle a Jamaica y Colombia (segundo clasificado de este cuadro).

Roberto Holsen abrió el marcador (7′) y Jorge Soto colocó el segundo desde el punto de penal (14′). Reynaldo Clavasquín puso el descuento (32′) en el primer tiempo.

En la segunda mitad, José Del Solar anotó el tercero (50′). Dos minutos después apareció Roberto Palacios para estirar la cuenta, pero Carlos Pavón trató de darle vida a la ‘H’ (67′) por la vía de la pena máxima. De hecho, esta última diana significó un gran respiro para los centroamericanos, que se resistían a caer derrotados. José Luis Pineda convirtió el tercero para su equipo (69′), empero, Waldir Sáenz selló el triunfo peruano sobre el final (87′).

Goles y resumen de la victoria de la 'bicolor' en cuartos de final del certamen de la Concacaf. (Video: sp1873)

Los ‘catrachos’ no bajaron los brazos y Pavón anotó el que hubiera sido el cuarto gol para su selección. No obstante, el árbitro chileno Mario Sánchez lo invalidó por fuera de juego. Esta decisión causó la ira del delantero, que reclamó de forma airada y recibió la tarjeta roja directa (89′). Pero no fue el único, pues Milton Reyes pasó por lo mismo por protestar contra el juez principal.

Transcurría casi el minuto 90, cuando el colegiado determinó el final del partido. Sin embargo, los hinchas de Honduras se mostraron enfurecidos por estas últimas acciones e invadieron el campo del estadio Orange Bowl de Miami para intentar reclamar y agredir al ‘hombre de negro’. La seguridad contratada tuvo que intervenir para que el suceso no llegara a mayores e incluso corrieron hacia el túnel de salida.

Infobae Perú se contactó con José Soto, uno de los miembros de la selección peruana, para ver si el grupo fue afectado por este suceso. “La seguridad hizo su trabajo, actuó bien. Con nosotros no hubo ningún problema”, respondió el exfutbolista.

El duelo entre peruanos y hondureños acabó con dos expulsados e invasión de hinchas centroamericanos. (Video: Pepsinono2407)

Indisciplina desmentida

Luego de esta contienda, la ‘bicolor’ debía partir a la mañana siguiente a San Diego para afrontar el duelo ante Colombia en semifinales de la Copa de Oro. No obstante, un medio nacional informó sobre un acto de indisciplina en el hotel de concentración en horas de la madrugada previo al viaje. Esto habría causado la molestia del preparador físico, Alejandro Richino.

El propio ‘Pepe’ Soto salió a desmentir este hecho y agregó que nunca tuvieron un inconveniente con el miembro del comando técnico de ‘Pacho’ Maturana. “No hubo nada de eso. Con Alejandro la relación siempre fue buena”, declaró para Infobae Perú.

Eliminación con Colombia

Los ‘cafeteros’, que habían eliminado a los anfitriones en cuartos de final en penales, abrieron el marcador con Marcial Salazar (39′). Víctor Bonilla anotó el segundo (53′), aunque el ‘Chorri’ Palacios hizo el descuento (75′).

Con este resultado, la selección peruana se despidió de su primera y única participación en la Copa de Oro del 2000, que tuvo como campeón a Canadá (le ganó a Colombia por 2-0 en la final).

De todos modos, la escuadra nacional tuvo una meritoria actuación al quedar en el cuarto lugar y con Roberto Palacios como uno de los mejores jugadores del plantel. El volante, que en esa temporada jugaba para Estudiantes Tecos de México, acabó como el tercer máximo goleador del campeonato con dos dianas.