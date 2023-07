Miguel Rebosio habló de la ‘huacha’ a Zinedine Zidane y recordó su paso por la TV: “Me pagaban mejor que los últimos años en el fútbol”

Miguel Rebosio se confesó con Infobae Perú.

Miguel Rebosio fue uno de los mejores centrales peruanos de los años 90′s. Empezó su carrera futbolística jugando en Segunda División con Unión Huaral, luego logró consolidarse en Sporting Cristal, y su calidad le permitió llegar al fútbol español codeándose con los ‘galácticos del Real Madrid’: Zinedine Zidane, Roberto Carlos, David Beckhan, Luis Figo y Raúl.

El popular ‘Conejo’ se confesó con Infobae Perú y recordó todas las anécdotas que pasó durante su carrera futbolística: fue parte del Sporting Cristal subcampeón de la Copa Libertadores 1997, ganó dos Copas del Rey con el Real Zaragoza, fue chico reality, bailarín y ahora se desempeña como comentarista en un canal de YouTube. Rebosio tiene dentro de su currículum la huacha que le hizo a ‘Zizou’. Además, tiene una inédita anécdota con Ronaldinho, y confesó qué central es su favororito en la Liga 1.

- Siempre se te ve apareciendo por la televisión de vez en cuando, pero a qué te dedicas ahora...

Estoy en la municipalidad del Callao en deporte, trabajando con el alcalde Pedro Spadaro, y también estoy con Mister Peet en un programa hablando de lo que más nos gusta, el fútbol, de lunes a viernes en las tardes, con Mauro Cantoro, Juan Jayo, y con Mauricio Loret de Mola, viendo la actualidad del deporte.

- ¿Y cómo te sientes como comentarista?

Me va bien porque en realidad es que te den una pauta, opinas de lo que ves y lo que normalmente uno sabe con su experiencia en el fútbol. Y bueno, no es la primera vez que estoy en un programa, yo ya estaba en radio, en las ‘voces del fútbol’ con Pierre Manrique, que descanse en paz, esa fue mi primera experiencia.

- ¿Eres de los que dicen lo que piensan o te guardas tus críticas?

Yo normal, o sea digo lo que lo que pienso, tampoco puedes defender lo indefendible, pero hay maneras de decirlo. Tampoco uno no es dueño de la verdad. Lo lindo de estar en una mesa de diálogo como en el programa, es intercambiar ideas y dar opiniones. De repente no me no me gusta la idea de alguien y a esa persona no le gusta la mía, y así, sin llegar a más. Mientras uno diga las cosas sin faltar el respeto a la otra persona, sin dañar, sin hacer ese tipo de comentarios que puedan ser hirientes, mientras todo sea con respeto, no hay problema. Uno no puede ser piedrita de oro para que todo el mundo te quiera.

- ¿Qué te pareció la derrota de Sporting Cristal contra Emelec?

Cristal se encontró con una férrea defensa, un Emelec ultra defensivo, y no tuvo cómo neutralizar. Cometió un error en hacer los centros, y más por los lados cuando ese era el fuerte de ellos. Físicamente son muy fuertes, pero Cristal tiene con qué para poder revertir en Ecuador.

- ¿Crees que se deberían hacer algunos cambios en Ecuador?

No sé si cambios, pero me encantaría que los jugadores que no estuvieron en su nivel en el partido de ida, estén en el nivel de cómo se enfrentó a Fluminense allá en Brasil. Alejandro Hohberg no tuvo un gran partido, Brenner Marlos no tuvo espacios para hacer daño. Lo importante es tener la mentalidad con la que se jugó contra Fluminense.

- Y en estos casos se suele recordar lo hecho por Sporting Cristal en la Copa Libertadores de 1997...

Cuando hay un resultado negativo, siempre hay ese tipo de comparaciones, pero son torneos diferentes, una cosa es la Libertadores y otra la Sudamericana.

- ¿Qué te parece Tiago Nunes?

La verdad que bien, incluso en el último partido con Emelec lo vi bien, muy aparte del resultado negativo creo que encontró la columna vertebral en Sporting Cristal. Nicolás Pasquini, que es una de las nuevas incorporaciones, creo que le va a servir al equipo, es cuestión de que tenga minutos y más partidos. Tiene en Joao Grimaldo a un muchacho que si sigue por ese camino, tranquilamente puede ser convocado.

Me hablabas de las cualidades de Grimaldo, ¿crees que ya debería dar el gran salto al exterior? ¿Está para la liga española donde tú estuviste?

Mira lo que pasa es que Grimaldo tiene que ir tranquilamente, el chico tiene veinte años, empezó en un momento espectacular y yo creo que tiene que ser mucho más fuerte en el tema internacional porque son en estos partidos en donde se le puede ver mucho más la calidad, la tiene, pero tiene para ir tranquilo al fútbol español o Inglaterra.

- ¿Crees que Nunes es el mejor técnico de la Liga 1 hasta el momento?

Lo que pasa es que es un poco difícil, porque también está Jorge Fossati. Cuando llegó a la ‘U’ tuvo una racha impresionante de partidos y después vino el final del Apertura, como que no tuvo ese mismo ritmo. Hay un gran nivel de entrenadores, Nunes ha sido campeón de la Sudamericana si mal no recuerdo y obviamente Fossati es conocido en todo Sudamérica.

Miguel Rebosio fue parte del equipo de Sporting Cristal que salió subcampeón de la Copa Libertadores del 1997.

- Estuviste en la época dorada del futbol español jugando con los verdaderos galácticos…

Sí, tuve esa oportunidad de enfrentarme y estar ahí cuando el fútbol español estaba en todo su apogeo, en todo su gran momento. Tuve esa dicha del 2001 y 2004 tener dos títulos de Copa del Rey, sobretodo de la del 2001 por la que jugué y en la otra no pude ingresar. Nunca hubiera imaginado jugar con todos los cracks de nivel mundial como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, David Beckhan, Luis Figo, y Raúl, pero se dio algo lindo. Recuerdo una anécdota con Ronaldinho porque intercambié camiseta por mi hijo el mayor, y no soy mucho de pedir camisetas, pero se dio. Fue una jugada que me pisó y yo me revolqué y me dijo “estás bien peruano”, y yo le dije “si, pero dame tu camiseta”. Terminó el primer tiempo me dio su camiseta y yo la mía. Mi hijo lo tiene de recuerdo.

- Y esa jugada cuando le hiciste huachita Zinedine Zidane...

(Risas) Sí, bueno es algo que se produjo en un partido de liga, es una anécdota. Siempre la recuerdan, era un partido de Liga, yo jugaba de lateral por derecha y por circunstancias del partido en esos momentos estábamos en un ataque, yo estaba atacando la parte del medio. Salgo con el balón y viene de izquierda hacia el centro. Me la tocan y mi intención era patearla al arco, pero como vi de reojo que venía alguien que quería quitarme el balón solamente hago un amague y paso el balón entre las piernas de Zinedine Zidane. Y bueno, hago un poquito de show también. Luego me dice que no le vuelva hacer un caño.

- ¿El mejor central peruano?

En la Liga 1, me gusta Carlos Zambrano, le ha dado un nivel importante, tanto en nivel internacional porque ha tenido buenos partidos. Me encantaría que Alexander Callens tenga más minutos porque tiene buenas temporadas en la MLS.

- ¿Ignácio da Silva o Carlos Zambrano?

Me encanta Carlitos Zambrano, pero creo Ignácio da Silva tiene un peldaño más arriba por el tema que está jugando una copa internacional, pero son dos centrales que le dan mucho nivel al fútbol peruano.

- ¿Son mejores que Miguel Rebosio?

Ninguno, porque cada uno tiene lo suyo, yo estoy debajo de los dos.

- Hiciste de todo: futbolista, bailarín, chico reality...

Son cosas que uno hace después del fútbol. Bailé por un tema social, me dio miedo y respeto porque no era mi ambiente, pero es algo que se dio. Luego se vino un programa de competencia que fue Combate, donde es algo distinto de los entrenamientos diarios, obviamente, lo importante era disfrutarlo. Me pagaban mejor que los últimos años en el fútbol.