Anthony Aranda revela cómo reaccionaría ante posible beso entre Melissa Paredes y Erick Elera. | América TV.

Melissa Paredes se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos personales. A la modelo no solo le va bien en el amor, sino también en lo laboral. Tras haber sido retirada de la conducción hasta en dos ocasiones, ahora encontró un nuevo trabajo, esta vez como actriz.

La modelo peruana hizo su ingreso a la una de las series más exitosas de la televisión, nos referimos a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Ella interpreta al personaje de ‘Paty’, quien se ha convertido en el nuevo intereses amoroso de ‘Joel Gonzales’, uno de los protagonistas de esta producción de América Televisión.

Por este motivo, muchos de los seguidores de ‘AHFS’ esperan que un momento romántico suceda, aunque no saben exactamente cuando se pueda darse. Melissa Paredes afirmó no tener ningún problema en realizar escenas de besos con Erick Elera, esto debido a que es parte de su trabajo profesional.

Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales.

Sin embargo, alguien que no desea ver este tipo de escenas es Anthony Aranda, la pareja de la modelo. Él se encuentra feliz por el desarrollo profesional de ella, pero no le gustaría ver a su futura esposa besándose con otro hombre en la pantalla, por lo que simplemente prefiere cambiar de canal.

“¿Si me pondré celoso si hay escenas de besos? No. El profesionalismo de ella me encanta. Ella es una gran actriz, el personaje, es más, ya me conquistó. Solo le he dicho que me avise para no verlo (la escena de besos)”, manifestó entre risas para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

En otro momento, Anthony Aranda reveló que ya se encuentra planeando el próximo viaje que tendrá con Melissa Paredes, pues desea celebrar por todo lo alto el cumpleaños de la modelo. El bailarín señaló que invitó a su pareja a Cancún y que se encuentra preparando un detalle especial.

Melissa Paredes habla de su matrimonio con Anthony Aranda. (América TV/Instagram)

Además, precisó que todavía no ha planeado nada por su segundo aniversario, el cual se encuentran próximos a celebrar, aunque ya están planeando la fecha de su matrimonio, el cual se llevaría a cabo en el 2024.

Melissa Parede defiende a Anthony Aranda de posibles acusaciones de su exjefe

Hace unos días, Anthony Aranda abrió su nueva academia de baile. Este hecho provocó que su exjefe enfurezca y empiece a lanzar amenazas por sus historias de Instagram. “No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego”, escribió.

Dennis Montejó también indicó que tenía información delicada, algo que incluso podría perjudicar su relación con su actual pareja. Aunque este coreógrafo no dio nombres, muchos aseguraron que estaba hablando del popular ‘Activador’.

Sobre este hecho, Anthony Aranda sostuvo que no se sintió aludido por su exjefe, pues en ningún momento lo nombró, además que cuando se fue de la escuela de baile, presuntamente lo hicieron en buenos términos, por lo que no tiene nada que temer.

Desmienten a Anthony Aranda, 'el activador', pareja de Melissa Paredes.

“Para mí está hablando de otra persona porque no se asemeja en nada a mi realidad, entonces, si él no viene y me dice, ‘Anthony, tengo algo qué decirte’, no voy a pensar que es para mí”, dijo.

Asimismo, Melissa Paredes comentó que si Dennis Montejó tuviera algo contra Anthony Aranda, ya hubiera sacado estas pruebas de las que tanto habla. “Si tuviera algo de Anthony ya lo hubiera sacado hace rato ya... jajajaja... yo lo sacaría”, expresó.

Para finalizar, el bailarín no descartó la posibilidad de que su exjefe haya recibido algún tipo de pago para realizar esta publicación en sus redes sociales, pues de esa manera llamaría la atención de la prensa.