Carlos Cacho confiesa que novio de exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue su amante. | Willax TV.

Las recientes declaraciones de Carlos Cacho han causado revuelo en las redes sociales. Aunque la entrevista completa recién se dará a conocer este viernes 14 de julio, muchos ya desean saber más detalles de la vida privada del maquillador, quien aseguró que fue el amante del novio de una exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

En una entrevista que le otorgó a Beto Ortiz, el cual tiene una dinámica parecida al de ‘El Valor de la Verdad’, el exconductor de televisión admitió que mantuvo un romance oculto con la pareja de una ‘estrella de la televisión’.

Tras realizar esta confesión, Carlos Cacho es interrumpido por la figura de Willax Televisión, quien confirma que el maquillador se encontraba hablando de una ‘guerrerita’, en clara referencia a una de las integrantes de ‘Esto es Guerra’.

Carlos Cacho hace confesiones durante entrevista.

“Es un chico muy guapo que fue novio de una superestrella de televisión y también de Carlos Cacho ¿Era novio de una ‘guerrerita?”, fue la pregunta que le hizo el periodista. El expresentador se quedó bastante sorprendido por la información que reveló en ese momento su excolega.

Posteriormente, Carlos Cacho empezó a relatar cómo inicio esta relación. “Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré”, responde el maquillador.

En otro momento, se da a entender que de la figura que hablaban era Michelle Soifer, pues ella estuvo en ‘Esto es Guerra’ y a varias de sus exparejas en algún momento se le cuestionó su sexualidad.

Beto Ortiz entrevistó a Carlos Cacho.

“Michelle me dijo ‘Cacho, porque no me contaste la verdad’, porque estabas enamorada en esa época. Si yo te hubiera contado como fue la historia, tú le hubieras crecido a él, no me hubieras creído a mí. Es la verdad”, dice.

¿Quiénes fueron las anteriores parejas de Michelle Soifer?

Michelle Soifer tuvo un intenso romance con Erick Sabater, el cual estuvo marcado por infidelidades. Ellos estuvieron juntos durante cuatro años, hasta que en sus vidas apareció Kevin Blow.

Luego, en el año 2015, la cantante dio a conocer que había decidió tener un romance con Blow. La pareja también estuvo cerca de cuatro años juntos, pero todo terminó en medio de denuncias de violencia doméstica.

Recientemente, el dominicano reveló en conversación con Magaly Medina que ‘Michi’ lo agredió en varias oportunidades e inclusive mostró un video de su presunta violencia. Además, aseguró que fue él quien decidió terminar con el romance.

Michelle Soifer compartió los mensajes de apoyo que recibió de sus fans.

La última pareja formal que se le conoció a Michelle Soifer fue Giuseppe Benignini. Ambos se mostraron bastante amorosos en las redes sociales cuando recién se ventiló su romance, pese a que un estilista aseguró que este modelo había mantenido un romance con él por dinero.

Pese a las especulaciones sobre su orientación sexual, ella decidió seguir adelante con su amorío. Luego de casi un año y medio de relación sentimental, ella se separaron y el popular ‘Principito’ terminó abandonando el Perú.