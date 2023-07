Cusco: más de 21.000 universitarios realizan colectas para financiar protesta contra Dina Boluarte

Foto de archivo, Los manifestantes reaccionan cuando la policía usa gases lacrimógenos durante una manifestación que exige la disolución del Congreso y la celebración de elecciones democráticas, en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 4 de enero de 2023. REUTERS /Ángela Ponce

Más de 21.000 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Antonio Abad (Unsaac) del Cusco se sumarán a la tercera Toma de Lima, programada para el próximo miércoles 19 de julio.

Para esto, pedirán donaciones en centros comerciales, mercados y plazas. Así lo aseguró Wilian Huamán Ojeda, vicepresidente de la Federación Universitaria (FUC), en entrevista con el diario La República.

“Se solicitará un apoyo a los ciudadanos para obtener los recursos económicos que necesitamos. Es una labor que siempre hemos realizado en las protestas”, explicó Huamán.

Los representantes de los 35 centros federados de la Unsaac, a los que pertenecen más de 21.000 estudiantes, se sumarán a la manifestación para pedir la renuncia de Dina Boluarte.

Según Huamán, la Unsaac respalda las protestas que exigen respeto a la democracia y señalan la legitimidad de un gobierno. Por esto, participaron también en la primera y segunda Toma de Lima.

La vigilancia para ingresar a la capital desde el norte, centro y sur será reforzada, aseguró el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. (Panamericana Televisión)

En ese sentido, confirmó que en una reciente reunión de la asamblea universitaria aseguraron que se sumarán a la protesta. Esta universidad alberga al 60% de alumnos de provincias.

Ellos también se sumaron a la tercera Toma de Lima porque quieren protestar para exigir que se revierta la contrarreforma universitaria. Para ellos, esta medida representa un retroceso en la educación superior y que se incumplan las condiciones básicas de calidad en las aulas universitarias.

Arequipa: comerciantes financian tercera Toma de Lima

Comerciantes que residen en Arequipa donarán dinero y víveres para los manifestantes que acudan a la tercera Toma de Lima. Así lo confirmó Hever Peñaloza Ramos, presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa (Cadacc) en entrevista con La República.

El vendedor aseguró que en la Ciudad Blanca la mayoría de ciudadanos rechaza la gestión de Dina Boluarte y exige su renuncia. Recordemos que durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 se reportaron decenas de muertos y cientos de heridos en enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP).

ARCHIVO - Soldados se mantienen en sus posiciones durante manifestaciones antigubernamentales afuera del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa, en el sur de Perú, el vienes 20 de enero de 2023. (AP Foto/Jose Sotomayor, Archivo)

“El 90% de Arequipa estamos en contra de la gestión política social que está haciendo la presidenta. (…) La hipocresía y cinismo de los congresistas es extremo. En mi opinión creo que es necesaria esta marcha y dejar en claro la posición de todos, que no pueden (mandataria y legisladores) manejar así la política”, comentó.

Los comerciantes que están dispuestos a realizar donaciones integran 350 centros comerciales formales e informales.

Ellos donarán dinero en efectivo, alimentos y bebidas a las personas que viajarán hasta Lima para pedir la salida de Boluarte.

Esta colaboración se entregará al Frente de Defensa de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, cuyos representantes anunciaron que participarán en la tercera Toma de Lima.

De esta forma, aportarán a la manifestación, ya que no podrán acudir porque tienen que continuar sus labores. Peñaloza contó que las ventas se vieron fuertemente perjudicadas por la pandemia del coronavirus y tienen que recuperarse.

“En nuestro caso, la posición es económica por ello no salimos a marchar. Nosotros no podemos parar. Eso significa perder un montón de dinero, cada centro comercial y los entes financieros no nos esperan”, dijo.

En ese sentido, durante el miércoles 19 de julio sus tiendas permanecerán abiertas.