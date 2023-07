Magaly Medina respondió a denuncia de trabajadores ante Sunafil: “Yo no me encargo de la contratación de nadie en ATV”

Magaly Medina brindó entrevista a Infobae Perú.

Después que se supiera que este miércoles 12 de julio, a las 8:30 horas, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se presentó en los estudios de ATV para regularizar la situación laboral de los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’, Infobae Perú se comunicó con Magaly Medina para saber su versión de los hechos.

Te puede interesar: Sunafil investiga irregularidades laborales en ‘Magaly TV La Firme’: trabajadores sin planilla y con más de 10 horas de jornada

La periodista dejó en claro que ella no se encarga de las contrataciones del canal y que solo se dedica del área periodística de su programa.

“Tienes que pedirle su versión al canal. Yo no me encargo de la contratación de nadie en el canal, así que yo no sabría decirte absolutamente nada sobre ese caso. Tendrías que llamar a la Gerencia General, a la Gerencia de Recursos Humanos del canal. Hace muchos años, era mi empresa la que contrataba los trabajadores, hace muchos años que ya no lo hago, es el canal”, indicó Magaly Medina.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestiona a Ale Venturo por retomar su relación con Rodrigo Cuba

“Yo no me preocupo de esas cosas. De esas cosas, finalmente, se encarga mi productor, yo me encargo de la parte periodística netamente. No tengo nada que ver con el asunto, supongo que siempre en todos lados hay trabajadores inconformes y que ellos mismos son los que llaman a las entidades laborales. Esa es una cuestión donde el canal tiene que ver, a mí no me pueden involucrar”, acotó la conductora de TV.

Sunafil investiga irregularidades laborales en ATV.

Magaly Medina indicó también que el comunicado enviado a los medios de comunicación sobre la investigación de Sunafil solo intenta perjudicar el nombre de su espacio. Ella sospecha que algún miembro de su producción está involucrado.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza respondió a Magaly Medina por criticar su regreso a ‘Esto es Guerra’

“La persona que escribió ese comunicado y que han difundido a toda la prensa, quiso especialmente involucrar al programa ‘Magaly TV La Firme’. Supongo que es una manera de presionar al canal para obtener lo que desean”, indicó.

“Alguien que se ha sentido afectado, o de la producción, ha tenido que hacer un comunicado que está muy bien escrito. Se nota que ha sido hecho por un periodista, pero bueno, así es, así son las cosas. Siempre van a tratar de vincular a mi programa con cualquier cosa de este tipo, cuando se podrían solucionar de manera interna. Cuando uno se siente inconforme en su centro de labores, hablas con las personas indicadas, no intentas hacer noticia con el programa”, sentenció la conductora de ATV.

Magaly Medina dejará que ATV resuelva el caso

La conductora de TV indicó que no hablará del tema en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Asimismo, señaló que dejará que el tema sea solucionado por ATV, por ser a quien corresponde.

“Esto es un tema donde yo no tengo nada que hacer, que lo tiene que resolver el canal, la parte gerencial administrativa. Serán ellos los que lo resuelvan, tampoco voy a contaminar mis programas con una cosa de estas, ni hablar”, remarcó.