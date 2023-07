Exalcaldes de Machu Picchu se culpan entre sí por la pérdida de la placa de oro y pergamino de la 'Ciudadela Inca'

Exalcaldes de Machu Picchu no se han pronunciado por pérdida de pergamino y placa de oro.

Luego de que el actual alcalde de la ciudad de Machu Picchu, Elvis La Torre, denunciara que la placa y el pergamino de oro que reconoce a esta importante ciudadela como una de las siete maravillas del mundo han desaparecido, la población y otras instituciones esperan respuestas inmediatas para saber dónde se encuentran dichos reconocimientos.

Hasta el momento, ninguno de los ex burgomaestres de este lugar se ha pronunciado de manera exacta sobre la procedencia de estos bienes que fueron entregados en el 2007 por New7Wonders.

Fue el mismo Elvis La Torre quien el último lunes se pronunció y no dudó en reprender a las ex autoridades ediles por la falta de compromiso, pero sobre todo por no dar explicaciones sobre este importante reconocimiento.

El actual burgomaestre contó a los medios de comunicación que cuando le entregaron el cargo, dichos bienes no estaban, pues él no recibió ninguna placa ni pergamino de oro.

“No se ha transferido absolutamente nada, lo único con lo que contamos es con la placa de plata que está en el despacho de alcaldía. Sin embargo, la placa de oro y el pergamino no lo tenemos. Haremos la denuncia correspondiente para poder determinar responsables. Son bienes del Estado y de Machu Picchu”, manifestó el burgomaestre.

¿Qué dicen los ex burgomaestres sobre la pérdida de la placa y pergamino?

Darwin Baca, exalcalde de Machu Picchu, también habló sobre este y él mencionó que cuando estuvo como burgomaestre de este lugar dichos bienes no estaban.

“En mi gestión hicimos conocer la pérdida de la placa de oro y el pergamino. La gestión de Edgar Miranda debió hacerse responsable de patrimonializar estos reconocimientos de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo”, mencionó Darwin Baca.

Darwin Baca mencionó que por el mes de diciembre del año 2018 la placa y el pergamino aún permanecían en la municipal. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido responsabilizarse por esta pérdida que afecta a todo el país.

Por su parte, Elvis La Torre, mencionó que “Desde la entrega de la placa de oro y el pergamino al exalcalde Edgar Miranda en el año 2007, no se hizo la transferencia a las siguientes gestiones. Procederemos a realizar la denuncia correspondiente y que se hagan las investigaciones” sostuvo Elvis La Torre, actual alcalde de Machu Picchu.

Impulsor de ‘Vota por Machu Picchu’ tiene evidencias de quién tendría reconocimientos

Moisés Bendezú Sandoval, impulsador de ‘Vota por Machu Picchu’ del 2007, asegura que tiene pruebas fehacientes sobre quién tendría dicho pergamino y placa de oro donde se reconoce a Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo.

En esa línea, responsabilizó al entonces alcalde del distrito de Machu Picchu, Edgar Domingo Miranda Quiñones (2007-2010), de haberse apropiado de uno de los reconocimientos.

“Tengo las fotos cuando el alcalde Edgar Domingo Miranda Quiñones recibió el pergamino y después se lo llevó a su casa hasta estos momentos. Nunca nadie de la población lo vio porque solo estuvimos invitados (a la ceremonia) el alcalde, una persona más y yo”, señaló en RPP Noticias.

“Siempre le he reclamado, todos estos años, que lo devuelva y como él tiene dinero, yo creo que ha pensado que ese pergamino era para él. Hasta ahora debe pensar eso”, agregó.

Asimismo, afirmó que puede certificar “en cualquier fiscalía y juzgado” que el referido exalcalde “lo tiene en su casa”.

“Me ofrezco de testigo principal, yo he visto cuando él lo recibió”, puntualizó.

¿Quiénes han sido los ex burgomaestres de Aguas Calientes (Machu Picchu)?

2019- 2022: Darwin Baca León, de El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad.

2013 - 2018: Delman David Gayoso García, de la Alianza para el Progreso.

2012 - 2013: Elvis La Torre Uñaccori, de Somos Perú.

2011 - 2012: Oscar Valencia Aucca.

2007 - 2010: Edgar Domingo Miranda Quiñones.