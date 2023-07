Paolo Guerrero se fue de Racing: se despidió de todos, sacó sus cosas y partirá rumbo a Brasil

El jugador se llevó sus cosas y partirá rumbo a Brasil junto a su familia. (Video: TyC Sports)

Y decidió irse. Paolo Guerrero ya no será más jugador de Racing Club por la poca continuidad que tenía en el equipo. Esa fue la principal razón por que decidió dejar a la ‘academia’ dejando a todos sorprendidos. El ‘Depredador’ acudió al entrenamiento solo para despedirse de sus compañeros: se regresará a Río de Janeiro junto a su familia. Finalmente, se confirmaron todas las especulaciones que giraban sobre su continuidad en el fútbol argentino.

“Recién terminamos de hablar con Paolo Guerrero, agarró sus cosas, se despidió de sus compañeros que estaban cerca del vestuario, y se va rumbo a Río de Janeiro donde tiene su casa. No va a seguir en Racing, algo que ya venía hablando una semana aquí. El hecho que traigan un delantero, eso no le gustó. No estaba sumando los minutos que él quería, y se veía más afuera que adentro del once titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club, hay un montón de cosas que terminaron sumando para que los tiempos se aceleren”, dijo el periodista argentino de TyC Sports.

El delantero nacional se habría cansado de esperar su oportunidad en la banca de suplentes, y eso habría hecho que la relación con Fernando Gago se termine por romper. Las diferencias entre ambos generó que el peruano haya decidido rescindir su contrato que estaba vigente hasta fines del 2023, terminando su vínculo después de casi cinco meses en Argentina. Se fue con 22 partidos: 16 en la liga argentina y 6 en la Copa Libertadores. Además, celebró tres goles y una asistencia; eso le permitió convertirse en el atacante con mejor promedio de gol: un tanto cada 276 minutos.

La sorpresiva noticia terminó por confirmarse, el mismo club de Avellaneda publicó la salida de Guerrero dando algunos detalles y agradeciendo su entrega en cada uno de los partidos en la que participó tanto en la liga argentina como en la Copa Libertadores. También le deseó buena suerte en su futuro.

“Paolo Guerrero se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual. Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo. ¡Te deseamos éxitos, Paolo, en tu futuro!”, publicó Racing en sus redes sociales.

La publicación de Racing Club confirmando la salida de Paolo Guerrero.

Así llegó Guerrero al fútbol argentino

Paolo Guerrero vivió varios meses de incertidumbre antes de llegar a Racing Club e incluso se pensó de que se iba a retirar al no llegar la oferta ideal. Sin embargo, el ‘Depredador’ nunca perdió la fe y la propuesta de la ‘academia’ se dio en enero de este año. La espera si fue larga, pues el peruano estuvo sin equipo desde agosto del año pasado después de defender la camiseta de Avaí de Brasil. Las cosas no se dieron como las pensó y decidió por salir de ese equipo antes de finalizar el campeonato que terminó con el descenso.

Una posible oferta de Alianza Lima también estuvo rondando en el entorno del seleccionado a fines del 2022 hasta inicios del 2023. Los hinchas ‘blanquiazules’ empezaron ilusionarse con la incorporación de Guerrero, pero nunca se llegó a concretar debido a que el deseo del jugador era continuar su carrera en el exterior. Estuvo ejercitándose al máximo para superar la lesión a la rodilla que lo venía aquejando y logró superarlo. Pasó exámenes médicos sin problemas con el club de Avellaneda y terminó siendo aunciado entre bombos y platillos. Ahora su futuro es incierto, y aunque se dice que no tiene club definido, podría reforzar a cualquier equipo ya sea fuera del país como en la Liga 1.