El Niño Global: Ya no hay tiempo para “obras de prevención”, solo para “reducir riesgos”

El gobierno central y otras autoridades están en alerta y buscan tratar de mitigar el impacto de este fenómeno climático denominado El Niño global. (AP)

El gobierno central, las autoridades regionales y locales se están preparando para la inminente llegada del Fenómeno El Niño Global que se presentará a fines de este año. Sin embargo, según Juan Luis Podestá, exjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ya no hay tiempo para tomar medidas de prevención, sino solo para realizar trabajos con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático que se avecina.

Criticó que el Gobierno siempre tome medidas a último momento, pese a que todos los años en el país se registran problemas en algunos sectores en la época de lluvias. Aun así, celebró que este año se haya asignado más de S/1,400 millones para El Niño.

“(Dicho dinero) se está dando en julio y solo tenemos cinco meses. Ya no queda tiempo para hacer obras de prevención. Lo único que podemos hacer son acciones para reducir el riesgo y prepararnos para la repuesta debida, pero todos los años tenemos el mismo problema”, expresó Podestá a RPP.

“El problema son las personas que están a cargo y no la organización. El problema son las autoridades que no tienen la suficiente competencia, que no asumen debidamente sus responsabilidades tanto a nivel nacional como a nivel regional y peor aún a nivel local, provincial y distrital”, añadió.

A causa del Niño Global se realizarán numerosas intervenciones en siete regiones del país, limpiando ríos y quebradas, adquiriendo maquinarias y mallas de contención. (Andina)

Políticas para cada región

El almirante en retiro explicó que cada región del país tiene escenarios diferentes frente al fenómeno El Niño. Precisó que cuando se realiza una planificación no solo se hace dirigida a los problemas que enfrenta el norte del país, sino diferenciando las características para cada región.

“Los planes que existen en este momento consideran la aplicación de acciones a nivel nacional. Es cierto, que en el norte tendremos lluvias y en el sur sequías y heladas. Eso está planificado, pero el problema está en la ejecución debidamente las estrategias definidas”, sostuvo.

Lamentó que a nivel local las capacidades de gestión sea menor. Mientras que reconoció que a nivel regional las autoridades sí tienen las capacidades, pero no son lo suficientemente adecuadas.

“En situaciones de esta naturaleza, no es conveniente por economía que diferentes organismos ejecutores, por ejemplo, alquilen maquinaria. Es interesante de que sea una sola entidad del Estado, que adquiera la maquinaria en función de las necesidades de cada región, pero solo faltan cinco meses para que tengamos un problema crítico y recién estamos comprando maquinaria”, señaló preocupado.

Recomienda crear un ente rector de prevención y respuesta de desastres

Se mostró en contra de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no maneje todo el proceso de prevención y respuesta ante los desastres naturales. Esto debido a los cambios que se han realizado. Hoy esta responsabilidad la asume el Consejo de Ministros.

Alberto Otárola se pronuncia y hace frente al Fenómeno El Niño.

“Hoy se ha desarticulado (la prevención y la respuesta de desastres). A mí entender no hubo una buena asesoría. La ley actual del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres indica que el ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros. Considero que la PCM no está para ser un ente rector y pone al Indeci solo para atender las acciones de respuesta de desastres y al Cenepred en el mismo nivel. No veo una cabeza visible de la gestión de desastres”, expresó.

Señaló que recientemente salió el Ministro de Defensa para manifestar o presentar el plan nacional contra los eventos que se vienen, porque en la Constitución se le asigna un rol a dicha cartera en la participación de gestión de desastres, pero tiene otras funciones principales. “Si hay algo que corregir es generar una instancia que tenga dependencia directa de la presidencia de la República o el primer ministro, como fue Indeci en su momento. Debe haber una integración. No puede estar diversificada la prevención de la respuesta. Esta es una sola actividad integral”, recomendó el almirante en retiro.