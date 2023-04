Johanna San Miguel se quejó de Renzo Schuller por no hacer retos en ‘Esto es Guerra’: “Se la lleva fácil”

Johanna San Miguel se queja de que Renzo Schuller no hace retos en 'Esto es Guerra'. América TV.

Johanna San Miguel expresó su fastidio con Renzo Schuller por no querer realizar algunos retos en ‘Esto es Guerra’. La conductora fue abordada por las cámaras de América Espectáculos y no dudó en hacer una queja pública en contra de su compañero de conducción, quien no estaría dispuesto a afrontar algunas pruebas por su equipo.

Y es que, en las últimas semanas, la conductora ha sacado cara por los guerreros al aceptar pasar por algunos “castigos” que la producción impone a los competidores. Uno de los más comentados fue cuando la comediante reemplazó a Diego Arenas para que no se perfore la oreja con un arete. La rubia conductora se acostó en una camilla y se hizo un piercing en la parte superior de su oído.

En aquel entonces, Johanna San Miguel le advirtió a Renzo Schuller que él también afrontaría un reto para que los combatientes no se queden sin sumar puntos. Sin embargo, hasta este 28 de abril, el actor no ha querido someterse a ninguna prueba. Esto ha generado la molestia de su dupla.

“Yo lo que quiero es que Renzo (Schuller) se atreva a pasar un reto. He pasado por pruebas, me han hecho un piercing en vivo, Renzo me tiró tortazos y la vez pasada me pusieron un escorpión y esta ‘señorita’ (Renzo Shuller) no atraca ni tomar un jugo de nada. No quiere nada”, dijo San Miguel.

“Se la lleva fácil... ¿Conduzco sola? Porque parece que conduzco sola. Él se para como un monigote y no hace nada. (Se tiene) que hacer algo porque no puede ser que se vaya impecable. Yo le dijo que haga algo por su equipo y él ‘no, ni hablar’”, agregó.

Cabe mencionar que, pese a las rivalidades o enfrentamientos que Johanna San Miguel y Renzo Schuller puedan tener en el reality, ambos han dejado en claro que todo se trata del humor de ‘Esto es Guerra’. Detrás de cámaras se muestran muy unidos y mantienen una buena relación amical.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller se agarraron a tortazos

Johanna San Miguel y Renzo Schuller protagonizaron el martes 18 de abril una hilarante escena durante la emisión de ‘Esto es Guerra’, donde terminaron agarrándose a tortazos en su discrepancia si eran mejores amigos o compañeros de trabajo. Todo ocurrió durante un juego donde los participantes debían tirarse una torta en la cara si caían en un error.

De pronto, la conductora le gritó a su compañero: ‘Te odio’, esto mientras tomaba una torta para tirarle en el rostro. Lo que nunca imaginó Johanna San Miguel es que Renzo Schuller buscaría vengarse, pues buscó también una torta y la persiguió por todo el set para mancharla con la crema blanca.

El actor le embarró la cara y el cabello. La comediante no se quedó tranquila y corrió para volver a tirarle una torta. Ambos hicieron fuerza, se cayeron al suelo y continuaron embarrándose hasta quedar desastrosos. Los presentes quedaron atónitos, mientras que los conductores seguían jugando.

Este hecho ocurrió a las 20:03 horas, por lo que ‘El tribunal’ determinó que los animadores continúen conduciendo así los 40 minutos que quedaban del programa. Con una toalla en la cabeza, los actores siguieron con la animación del espacio de América TV.