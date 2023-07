Ismael La Rosa y Laura Zapata aparecerán juntos en película peruana: serán pareja en ficción nacional

Ismael La Rosa y Laura Zapata en 'La peor de mis bodas 3'. (Captura)

Ismael La Rosa es uno de los nuevos personajes que estará presente en la película ‘La Peor de mis Bodas 3′, que llegará a todas las salas de cine el próximo jueves 27 de julio. Luego de dos exitosas entregas, la ficción peruana estrenará su tercera parte, la cual se centrará en el inesperado romance entre Bruno y Leonor, interpretado por la actriz mexicana Laura Zapata.

Bajo la dirección de Adolfo Aguilar, esta nueva comedia tendrá a Bruno Díaz Conde (Ismael La Rosa), novio casi 20 años menor que Doña Leonor (Laura Zapata). Esta noticia no es bien recibida por Salvador (Gabriel Soto) e intenta por todos los medios impedir la boda de su madre. Para ello, le pide ayuda a su esposa Maricielo (Maricarmen Marín); sin embargo, ella se niega al creer que su suegra puede ser feliz con un hombre menor.

El público volverá a disfrutar de las ocurrencias de los protagonistas, quienes acaban de mudarse y cuando todo parece ir de maravillas, la llegada de Leonor y su nueva pareja pondrán las cosas de cabeza en sus vidas y sacarán a la luz diversos problemas que pondrán a Salvador y Maricielo en apuros, como el deseo de ella de convertirse en mamá.

Ismael La Rosa y Laura Zapata en 'La peor de mis bodas 3'. (Captura)

En la trama de ‘La Peor de mis Bodas 3′, cuyo guion fue escrito por Sandro Ventura e Ítalo Carrera, Maricielo intenta organizar todo para que su suegra tenga el matrimonio soñado, pero Salvador no se rinde y trata de boicotearla con la ayuda de sus amigos Juancito y Fernando. En medio de su intento por impedir la boda, se van descubriendo los secretos de Bruno Díaz Conde.

La producción nacional cuenta también con la participación de Milett Figueroa, Thiago Vernal, Carlos Casella, Carlos Palma, Francisco Cabrera, Canela China y Fernando Bakovic. Los artistas completan el elenco de esta comedia que busca repetir el éxito de sus entregas anteriores en la pantalla grande. Incluso tuvo buena acogida en diversas plataformas de América Latina y Estados Unidos.

Recordemos que, hace algunos meses, Laura Zapata estuvo en nuestro Perú y se pronunció sobre la masiva marcha en contra del gobierno de Dina Boluarte. La artista mexicana fue testigo de las protestas que se estaban realizando en varias regiones del país y expresó su tristeza ante la dura situación que se estaba viviendo a principios del 2023.

“Estoy afuera de mi hotel, con unos que marchan contra todo lo que está pasando aquí en Perú. Ellos son los que están en contra de que hayan tirado al expresidente (Pedro Castillo). Lo que me sorprende es que son del mismo partido, del presidente que tiraron y la presidenta actual (Dina Boluarte)”, expresó en la transmisión en vivo que ejecutó a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Yo respeto el pensamiento ajeno, pero he visto cómo la izquierda acaba con los países y prometen que sacaran al pueblo de la pobreza, y a los únicos que sacan es a sus parientes y a sus grupos. Yo lo vivo en México. Hay gente que ni sabe por lo que marcha, ni por qué pelea. Soy muy feliz en Perú, me divierto, me río, me llevo muy bien con la gente, hay gente encantadora. Hay que luchar porque haya paz en nuestros países” agregó.