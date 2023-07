Copa Libertadores Sub 20: A 12 años del título de Universitario, análisis y explicaciones de la debacle del fútbol de menores en Perú

Universitario de Deportes fue campeón de la primera Copa Libertadores sub 20, pero desde entonces, el rendimiento de los equipos peruano fue descendiendo progresivamente. (Andina/ Difusión)

Alianza Lima será el representante peruano en la Copa Libertadores 2023, que inicia hoy 1 de julio. El club ‘blanquiazul’ se coronó campeón del Torneo de Reservas 2022 y se hizo merecedor de un cupo al certamen continental que reúne a algunas de las jóvenes promesas más codiciadas de la región. Esta será su tercera participación, la primera desde 2012.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2023 tras el final de fase de grupos

El campeonato de este año será el séptimo que realiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y desde sus orígenes está estrechamente ligado al Perú, ya que el primer ganador fue Universitario de Deportes y sus dos primeros capítulos, en 2011 y 2012, se jugaron íntegramente en territorio incaico.

Si bien la ‘U’ tocó la gloria en la edición inaugural, año tras año el desempeño de los equipos peruanos fue decayendo, dejando de ser protagonistas: sufriendo goleadas históricas y sin sumar punto alguno. Para conocer más de este radical cambio, Infobae Perú se contactó con dos estrategas que la compitieron, Javier Chirinos, campeón con los ‘merengues’, y Francisco Melgar, quien dirigió a Sporting Cristal.

Alianza Lima

Empecemos por los ‘blanquiazules’, quienes representarán al país este año. El elenco de La Victoria estuvo presente en el estreno de la Copa Libertadores sub 20 en 2011, cumpliendo un rol más que protagónico. El cuadro comandado por José ‘Pepe’ Soto formó parte del Grupo B y quedó segundo por detrás de Boca Juniors, venciendo a Caracas de Venezuela (2-1) y Universidad Católica (4-0), pero cayendo frente a los ‘xeneizes’ de manera contundente (4-1). Junto a los argentinos fueron los más goleadores y accedieron a los cuartos de final. En esta etapa apabullaron a Flamengo de Brasil por 5-1. Todos estos juegos tuvieron lugar en el estadio Alejandro Villanueva.

Te puede interesar: Partidos de hoy, martes 27 de junio: horarios y canales TV para ver fútbol en directo

Para la semifinal tuvieron que salir de su feudo y visitar a su principal rival histórico, Universitario de Deportes, en su cancha, el estadio Monumental. Después de empatar sin tantos en el tiempo reglamentario, la llave se definió por tanda de penales, siendo triunfo para los ‘cremas’ por 5-4. Alianza Lima volvió a Matute para medirse con América por el tercer puesto, pero perdieron por 1-0, quedándose con la cuarta plaza.

En ese plantel destacaban nombres como los defensores Carlos Ascues, Koichi Aparicio, Luis Trujillo y Carlos Beltrán; los volantes Jorge Bazán, Paolo Hurtado y Hernán Hinostroza, así como el delantero Cristofer Soto, uno de los máximos anotadores de la competición con cuatro dianas.

Equipo titular de Alianza Lima contra América de México por el tercer lugar de la Copa Libertadores sub 20 de 2011.

En 2012, los victorianos participaron nuevamente y compartieron grupo con Defensor Sporting de Uruguay, Independiente José Terán de Ecuador (hoy Independiente del Valle) y Blooming de Bolivia. Volvieron a quedar segundos, detrás de los ‘charrúas’. Vencieron a los norteños (2-1) y altiplánicos (5-0), pero fueron derrotados (5-1) por los ‘violetas’. Nuevamente, fue uno de los elencos con más goles a favor en dicha instancia, esta vez junto a River Plate de Argentina. En cuartos de final fue emparejado con Unión Española de Chile y después de igualar 1-1 en tiempo reglamentaron, otra vez sucumbieron desde el punto de penal.

Te puede interesar: Libertadores y Sudamericana 2023: ¿Cuánto dinero recaudaron los clubes peruanos en ambos torneos?

En el ‘equipo del pueblo’ destacaban el golero Ángelo Campos, el defensa Horacio Benincasa, los volantes Wilder Cartagena y Sergio Peña, así como los delanteros Junior Ponce y Jhonny Vidales. El lateral derecho Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue el inesperado goleador de la plantilla con tres conquistas.

Este 2023, después de 12 años, volverá a la ‘gloria eterna’ versión Sub 20. Se desarrollará completamente en Chile y formará parte del Grupo A junto a Caracas, Peñarol de Uruguay y O’Higgins de Chile. Sus compromisos se disputarán entre el sábado 1 y viernes 7 de julio.

En la edición 2012, Alianza Lima fue eliminado en cuartos de final por Unión Española de Chile. (Depor)

Universitario de Deportes

Como se mencionó párrafos arriba, Universitario fue el primer campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y el único peruano en conseguir aquella proeza. Bajo la dirección técnica de Javier Chirinos, con quien venía realizando un buen Torneo de Reservas, la ‘U’ integró el Grupo A y tuvo que esperar hasta la última fecha para clasificar. Arrancó ganando 1-0 a Jorge Wilstermann, pero luego cayó aparatosamente con Libertad de Paraguay (4-1). Obtuvo su pase al empatar sin goles con Nacional de Uruguay.

En la llave siguiente eliminó a Independiente José Terán al golearlo por 3-0. Una vez superada esta instancia, tocó enfrentarse con Alianza Lima y consiguió eliminarlo por tanda de penaltis. En la final se encontró con Boca Juniors y si bien logró adelantarse con gol de Álvaro Ampuero, todo se definió nuevamente por la pena máxima y los ‘estudiantiles’, como en toda la competencia, celebraron en el Monumental de Ate.

En aquella nómina destacaban el portero Carlos Cáceda, el zaguero Néstor Duarte, los volantes Edison Flores y Willyan Mimbela, así como los delanteros Andy Polo -goleador del equipo con tres tantos- y Christian La Torre. Casi todos tuvieron paso por la selección peruana. ‘Oreja’ fue nombrado mejor jugador de la copa.

Universitario de Deportes derrotó a Boca Juniors y se coronó campeón de la Copa Libertadores sub 20 de 2011. (Andina)

Chirinos Ramírez, guía en esta hazaña, además de ser un hombre identificado con los colores y dos veces campeón nacional como futbolista, rememora, en charla con Infobae Perú, pasajes de la obtención de aquel memorable galardón.

- ¿Se pensó directamente en campeonar? ¿O cuál era la meta inicial?

No había mucha expectativa ni ilusión en la directiva por el torneo. Una anécdota es que antes de iniciar estuvimos reunidos con los dirigentes de turno, tratando temas de la sub 20, y nosotros planteábamos fechas, nos proyectábamos a seguir avanzando y la actitud de las autoridades fue reír. ‘Profesor, ¿para esas fechas estaremos en competencia?’, decían. El comando técnico y deportistas creímos que poseíamos las condiciones de cumplir una buena presentación.

- ¿Qué tan determinante fue jugar la Libertadores sub 20 para la evolución de Edison Flores, entre otros?

Toda competición internacional, a la edad que sea, siempre es válida para un jugador local. Si uno analiza los 20 que campeonaron, 14 firmaron contratos profesionales. Después, cada uno tuvo suerte diferente. (...) Algunos de ellos migraron posteriormente al exterior y fueron llamados a la selección absoluta, ello demuestra lo importante que fue la copa.

- ¿Por qué ese hito, en lugar de potenciar las canteras de la ‘U’, provocaron lo contrario?

Creo que eso es algo cíclico. Pienso que hay generaciones de jugadores que llegan en un momento determinado y coinciden en un grupo, como pasó en 2011. Desde ahí no hemos tenido, más allá de algunas individualidades como Piero Quispe y Nelson Cabanillas, una promoción similar. (...) Quizás pudo influir la gran cantidad de exfutbolistas que trabajábamos en menores en ese entonces, totalmente identificados con Universitario.

- Doce años después, si le propusieran volver a entrenar en dicha competencia, ¿cree que tendría el mismo éxito?

Es muy difícil determinar algo así. Entrenadores que les fue bien en algún lado, les fue mal en otro y eso no quiere decir que no tengan capacidad. Las circunstancias son totalmente diferentes y hay que analizarlas en el momento.

- Lo decía por la diferencia de nivel que muestran los combinados locales contra los foráneos...

Insistiré. Cada institución es libre de elegir de qué forma jugar, con qué jugadores hacerlo. En aquellas épocas teníamos entrenadores con un sentido de pertenencia muy marcado con la ‘U’, igual que esos chicos, pues venían con trabajo desde los 10 o 12 años. Había una cuestión de gratitud con la institución. Si me remonto al partido con Boca Juniors, creo que tuvimos mucha actitud para jugar ese encuentro y la posibilidad de ganar en los 90 minutos. Se compitió de igual a igual y se demostró que tenía todas las condiciones para ser campeón.

Javier Chirinos es el primer técnico campeón de la Copa Libertadores sub 2020. (Bocón)

Al año entrante buscaron revalidar el logro. Unión Española, América y Real Esppor de Venezuela fueron sus rivales en fase de grupos y sumaron seis puntos al vencer a los venezolanos (2-0) y mexicanos (3-2), quedando por detrás de los ‘mapochos’. En cuartos de final tuvieron que chocar con Defensor Sporting, llegando a los penales, pero esta vez el resultado no fue a su favor.

El conjunto dirigido por Samuel Eugenio tenía buenos prospectos como el golero Patricio Álvarez, el pivote Rafael Guarderas, así como los mediapuntas Mario Tajima y Christofer Gonzáles.

Sporting Cristal

Junto a Alianza Lima son los clubes peruanos con mayor cantidad de participaciones con tres cada uno, pero a diferencia de los victorianos nunca pudieron pasar de etapa inicial. Paradógicamente, la entidad que mejor gestiona sus divisiones inferiores acumula más intentos fallidos de progresar en la Copa Libertadores sub 20.

En el acumulado registra nueve encuentros, de los cuales perdió siete y solo se impuso en los dos restantes, uno fue en 2020 contra Nacional (2-1) y en 2022 con Blooming de Bolivia (4-0). La única edición en la que no culminó colero de su grupo fue el año pasado. Incluso, en su torneo debut (2012) no consiguió sumar unidad alguna y fue derrotado cada vez que saltó al campo.

Algunos de los canteranos que la ‘máquina celeste’ presentó en los citados campeonatos fueron Pedro Aquino, Edinson Chávez, Tarek Carranza, Claudio Torrejón, Rafael Lutiger, Jhilmar Lora, Joao Grimaldo, Percy Liza.

Sporting Cristal es junto a Alianza Lima, el club peruano con más participaciones en Libertadores sub 20. (Conmebol)

El ‘Churre’ Francisco Melgar, DT del ‘cervecero’ en su campaña primigenia, reflexiona de las expectativas iniciales que tuvieron al afrontar dicho certamen, los resultados y el presente de las formativas ‘bajopontina’. También dio su impresión sobre la exigencia de los rivales extranjeros ante lo observado en primera división.

- ¿Cuál era el objetivo de Cristal previo al arranque de la copa?

En un club como Cristal, el objetivo siempre va a ser ganar, pero sabíamos que nuestra realidad era muy complicada, por el poco tiempo que nos conocíamos y porque en promedio de edad éramos los menores del campeonato. El año pasado (2011) la ‘U’ fue campeón y puso el listón alto. Parecía que era fácil hacerlo, pero no. (...) Las expectativas eran que los chicos compitan, tengan roce a nivel internacional. Sacando el partido con Boca que nos pasaron por encima, el resto fueron de igual a igual.

- Culminada la faena, ¿cuál fue el balance que se hizo?

Positivo. Se hicieron una serie de ensayos que queríamos practicar, como la presión alta u otros aspectos. Sabíamos que los resultados por ahí no nos iban a acompañar, pero sí analizar el juego. Si lo podíamos hacer con un equipo brasilero por 15 o 20 minutos, a nivel local lo hacíamos en la Reserva. Nos sirvió, porque a partir de ahí, el equipo presionó mucho y llegó a dos finales locales. Para diseñar el modelo de juego nos aportó bastante.

- En ese plantel estaba Pedro Aquino, mundialista, y otros como Alexis Cossio o Edinson Chávez, que fueron campeones con Cristal... ¿Qué tan enriquecedora fue la copa para ellos?

Pedro recién empezaba, entraba en todos los partidos. A él le sirvió mucho porque era su primera experiencia internacional a ese nivel. A todos los jugadores, en lo individual, les funcionó. Yo les decía a los dirigentes: ‘con que uno de ellos llegué a la élite nos podemos dar por bien servidos’. Si dentro de tu proceso formativo te tocó jugar esa copa, es importantísimo.

- ¿Cree que el ritmo de competencia y exigencia al que obligan los rivales es mayor al de Liga 2 o Liga 1?

Hay equipos de Libertadores sub 20, como Boca (2012), cuya intensidad no la tenía ningún equipo del fútbol peruano de primera división, eso te lo puedo asegurar. Sí ves una marcada diferencia desde lo físico y la fuerza con la que juegan. Están acostumbrados desde chicos a trabajar a un alto nivel, algo que acá va a pasar en mucho tiempo, no sé si diez años o más.

- A pesar de la inversión que hace Sporting Cristal, los resultados en sus otras participaciones no mejoraron mucho... ¿A qué se debe eso?

Creo que esas edades o en esos torneos, a Cristal lo que le importa son otros aspectos más allá del título. Trata y, en muchos casos, es muy parecido a Independiente del Valle, obviamente con las limitaciones que tiene. Sporting quiere que los chicos compitan y los resultados terminan siendo secundarios. Cuando ello pasa, buscas que los chicos convivan dentro de un campeonato de esa magnitud, que aprendan a ser profesionales, se piensa más en lo que te puede brindar cada uno desde lo individual que de lo colectivo, quizás por eso no se priorizan números que la gente espera.

- ¿En cuántos años o décadas se podría igualar la brecha que existe entre juveniles peruanos y otras naciones de la región?

Tienen que cambiar muchas cosas. Hay la frase que en el Perú no se trabaja bien en menores, creo que es mentira. Hay quienes lo hacen correctamente y no me refiero solo a los tres grandes (Alianza, Universitario y Cristal), pero después hay una serie de costumbres extradeportivas que siguen ocurriendo en el fútbol de menores y no necesariamente juegan los mejores. Eso es algo que sigo viendo hasta ahora. Así es difícil crecer y pasa por un tema de valores, eso empieza desde las cabezas. Si no se siembra, es complejo que se avance.

Francisco Melgar fue el DT de Sporting Cristal en su primera Copa Libertadores sub 20.

FBC Melgar

Los arequipeños fueron el cuarto combinado de Perú con presencia en esta justa continental. Se hicieron acreedores de dicho derecho al ganar el Torneo de Reservas 2015. En la versión 2016 de la Copa Libertadores no tuvo la mejor de las experiencias y si bien arrancó con un empate 1-1 con Independiente del Valle, posteriormente fueron doblegados por Sao Paulo de Brasil y Libertad.

De los 20 jugadores que el entrenador Gerardo Calero escogió para viajar a Paraguay, el único que continúa en Melgar es el volante Alexis ‘Chaka’ Arias. El zaguero Paolo Fuentes también fue parte de la delegación. Salvo los mencionados y, en menos proporción, el ariete Aurelio Gonzáles Vigil, el resto no logró hacerse un nombre en Liga 1.

Melgar participó por única vez en la Copa Libertadores sub 20 de 2016.

Sport Huancayo

El ‘rojo matador’ se sumó a la lista en 2018 y fue quien tuvo un rendimiento más discreto de los mencionados anteriormente. Alcanzó el boleto tras ser campeón de reservas del Torneo Descentralizado y se desplazó a Uruguay para afrontar el reto. A los huancaínos les correspondió el Grupo C con Nacional, Independiente del Valle y Colo Colo de Chile.

Sport Huancayo fue el peor equipo de aquella copa ya que encajó 16 goles en contra y solo convirtió uno. Protagonizó la tercera goleada de mayor diferencia en la historia de la Libertadores sub 20, pues el ‘bolso’ le propinó un escandaloso 8-0 y tan solo una jornada antes había recibido un 6-1 de IDV.

Virgilio Gómez Acosta condujo a los de Junín en esta dolorosa travesía. De los 20 seleccionados, solo el zaguero Rodrigo Menacho y el delantero Carlos Jiménez permanecen en el primer equipo.