Christian Meier y el lujoso anillo de compromiso que le dio a Andrea Bosio, su futura esposa de 26 años

Christian Meier mostró a su novia Andrea a poco de su boda. Christian Meier/Youtube

Este sábado 1 de julio, Christian Meier contraerá matrimonio con su novia Andrea Bosio Zegarra en Los Ángeles, Estados Unidos. A pocas horas de la ceremonia, el cantante y actor nacional estrenó el videoclip de ‘He Vuelto A Casa’, donde aparece su futura esposa luciendo un imponente anillo.

“Si escapé del amor, este me ha sido esquivo. ¿Cómo amar de nuevo si no sé dónde vivo? Ya puedo ver el mar. He vuelto a casa. Ahora puedo ver el mar, no hace falta lo demás, ya no importa nada más. Finalmente, frente al mar, me despierto y vuelvo a amar”, dice parte de la letra de su más reciente canción.

En el video musical, aparece Christian Meier manejando un auto y contemplando la naturaleza del lugar mientras canta. Sin embargo, también se han incluido videos caseros del exintegrante de Arena Hash. Al parecer, estos fueron filmados por su novia de 26 años.

Al final del clip, se puede ver al popular ‘Zorro’ descansando en su cama mientras una mano, aparentemente la de Andrea Bosio Zegarra, lo acaricia. Allí se aprecia por primera vez el anillo de compromiso que Christian Meier le entregó meses atrás para proponerle matrimonio.

Christian Meier mostró el anillo de compromiso de Andrea Bosio. Youtube

Detalles de su boda

Arturo Pomar Jr., el recordado baterista de Arena Hash, fue quien reveló que Christian Meier se casará con su pareja Andrea Bosio Zegarra el próximo 1 de julio.

“Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, contó el rapero nacional a RPP Noticias.

Christian Meier pasaría a la fila de casados en el mes de julio.

¿Cómo se llama la novia de Christian Meier?

Hace 15 años Christian Meier y Marisol Aguirre se divorciaron tras una década de matrimonio y tres hijos juntos. Desde entonces, el actor nacional fue relacionado con diversas figuras de la farándula, entre ellas Milett Figueroa, Génesis Rodríguez y Alondra García Miró. Sin embargo, este 2023 vuelve a la fila de hombres casados con Andrea Bosio Zegarra.

La futura esposa del actor peruano, Andrea Bosio, es una influencer de 26 años. Es comunicadora de profesión, creadora de contenido y trabaja como analista de branding digital en Belcorp. Al parecer, habría conocido a Christian Meier cuando este grabó una campaña para la empresa.

Christian Meier se casará con Andrea Bosio.

¿Cuántos años se llevan Christian Meier con Andrea?

Lo que más ha llamado la atención de su romance es la evidente diferencia de edad. Mientras Andrea Bosio tiene 26 años, Christian Meier ronda los 53 años. Es decir, entre ellos hay una diferencia de edad de 27 años. No obstante, eso no ha sido un impedimento para que inicien una relación sentimental.

Según información de ‘Magaly TV La Firme’, ambos habrían mantenido un romance de casi dos años sin levantar sospechas, la cual se formalizó con una inesperada propuesta de matrimonio.

“Parece que era una noticia que solo conocían los más íntimos. La última relación conocida que tuvo el ‘Zorro’ fue con la ex de Paolo Guerrero, Alondra García Miró, que tiene más o menos la misma edad de esta chica. Le gustan menores”, comentó la periodista de ATV en aquella oportunidad.