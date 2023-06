Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy martes 27 de junio

Magaly Medina y su dura crítica a Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel se enfrentó a Daniela Darcourt para defender a Sergio George. La actitud que ha tomado la popular ‘Señito’ no fue del agrado de Magaly Medina, quien decidió salir al frente para cuestionar duramente a su rival televisiva, pues no le pareció que intente cubrir al productor internacional, especialmente cuando este músico no ha hecho nada por la salsa en el Perú.