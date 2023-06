Magaly Medina revela que Samantha Batallanos usaría ‘Bots‘ en Instagram: “Tiene fans que ponen ‘like’ y son de países como Arabia, Eslovenia, Ucrania”

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina reveló el supuesto secreto mejor guardado que tendría la modelo Samantha Batallanos para sus redes sociales. Y es que tras la publicación de su comunicado en defensa de su padre, al verse involucrado en la agresión de una periodista junto a su camarógrafo, recibió en las pocas horas más de 20 mil ‘likes’, una cantidad considerable que sorprendió a la comunicadora.

Es por ello, que la ‘Urraca’ fue en búsqueda de cada uno de los seguidores, dándose con una gran verdad, y es que muchas personas que le dieron ‘like’ a esa publicación no eran reales, sino que serían bots (personas ficticias): “Ella puso este comunicado y luego cerró sus comentarios para que la gente no le dijera nada y en minutos en cuestión de horas, porque ‘cuando acá lo dijo tenía como ‘ 5 o 6 comentarios’, pero resulta que de un momento a otro tenía como 28 mil, a la hora que mis chicos revisaron. 28 mil ‘me gusta’, un montón, dijimos, pero si ella no tiene nunca ese nivel de respuesta en sus comunicados”, dijo en un inicio la comunicadora.

“Además, era un comunicado que si cerró los comentarios fue porque la gente la destrozaba, las críticas eran en contra, entonces descubrimos magia de Samanta Batallanos. Hizo magia, pues resulta que todas las personas que le pusieron ‘me gusta’ eran de Arabia, de Eslovenia, de Lituania, en ruso, un montón de rusos. Ósea que Samanta Batallanos tiene fans que le ponen ‘like’ en Rusia, en Arabia, en Eslovenia. Entonces que se enteran de este lío, tanto de este problema que se han enterado allá qué le han puesto like”, agregó la periodista.

Magaly Medina asegura que seguidores de Samantha Batallanos no serían orgánicos

La periodista de ATV revela lo complicado que es mantener un público considerable en redes sociales, y muy poco lo mantienen orgánico. Magaly Medina afirma que cualquier especialista en redes podría dar fe que los seguidores de Samantha Batallanos serían ‘ficticios’: “Esto sencillamente se llama ‘Bot’, lo que cuando uno compra seguidores o comprar ‘Likes’ porque eso se hace redes sociales, hay muy poca gente que mantiene orgánico sus redes sociales”, agregó.

“Pero claro, ella quería demostrar que este comunicado le había gustado a mucha gente Así que no dudó, aquí está la prueba, cualquier persona que esté especializada en redes, puede sacar de que todo eso no es verdadero, por lo menos hubiera buscado en Venezuela, en Ecuador. No sé, de repente se puede segmentar cuándo se compra ‘likes’ no sé, pero da risa cuando la gente tiene que comprar aceptación, cuando la gente tiene que comprar un like, todo para quedar bien con el público. Qué lástima”, finalizó Magaly.

Samantha Batallanos mandó comunicado en redes sociales

El pasado 23 de junio, Samantha Batallanos se pronunció en su red social acerca de las controvertidas imágenes en las que se muestra a su padre agrediendo a una periodista de espectáculos. En un giro inesperado, la pareja de Jonathan Maicelo salió en defensa de su familiar y responsabilizó al programa liderado por Magaly Medina por los acontecimientos ocurridos.

“Si bien es cierto él tuvo un shock de descontrol, esto se debió a que Magaly y sus seudos reporteros vienen violando una y otra vez nuestra intimidad, abordando mi vida privada cuando se les place, sin respetar ya ni mi estado de salud, ni mis derechos como persona. Me calumnian, me difaman, me agreden, todo a su antojo, editan conversaciones, exámenes, etc., y no contentos con eso me paran rogando que acepte hacer notas y entrevistas promocionando mi marca de lencería”, comentó la modelo en su cuenta de Instagarm.