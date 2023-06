Alejandro González, productor peruano, revela por qué Rolling Stones no volverá a dar un concierto en Perú. (YouTube)

La única vez que los ‘Rolling Stones’ ofrecieron un concierto en el Perú fue el 6 de marzo de 2016. Poco más de 50 mil personas asistieron al Estadio Monumental para ver en vivo a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, quienes llegaban a Lima como parte de su gira ‘Olé Tour’. Este concierto fue considerado uno de los mejores de aquel año y hasta la fecha, muchos fanáticos piden su regreso.

Sin embargo, no se volverá a disfrutar de un espectáculo de la banda británica en tierras peruanas. Alejandro González, CEO de Kandavu, productora encargada de la realización de múltiples conciertos, reveló en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco los motivos del líder de la agrupación para no regresar a territorio nacional.

Según González, el grupo de rock no se llevó una buena experiencia tras su paso por Perú debido a problemas con una entidad pública. Y es que, la empresa encargada del evento tuvo complicaciones con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Esto originó el disgusto de Mick Jagger.

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards en el concieryto de los Rolling Stones como parte de su gira "Stones Sixty Europe 2022 Tour". REUTERS/Pascal Rossignol

El empresario explicó que los artistas suelen pedir visas de trabajo para presentarse en otro país. “Si no tienes la visa de trabajo que está condicionada al pago de impuestos, el artista no sale y se queda detenido”, dijo, para luego contar lo que sucedió con los ‘Rolling Stones’. “Lo que me pasó a mí y que se entere mucha gente, cuando hicimos los ‘Rolling Stone’, nosotros fuimos exonerados por el Ministerio de Cultura”, señaló en referencia al pago de impuestos.

“Mick Jagger salió del país con un documento que decía exonerado por el Ministerio de Cultura (...) Vino SUNAT, ilegalmente, a decirme: “No, para mí no es cultural”. Mis abogados me decían cómo una institución como la SUNAT le puede decir al Ministerio de Cultura que esto no es cultural”, añadió.

Alejandro González confesó que la entidad pública le embargó las cuentas bancarias. “Me arruinaron la compañía y se quedaron con la plata de los patrocinadores”. Asimismo, reveló que tuvo que decirle a Mick Jagger que le devuelva el dinero, motivo que llevó al cantante a tomar la decisión de no retornar al Perú nunca más.

“Cuando le dije a Mick Jagger “hermano devuélveme el dinero”, me dijeron “nunca más voy al Perú” (...) Sunat me dijo: “No podemos dejar como precedente que los Rolling Stones sean cultural”. (Mick Jagger) estuvo a dos segundos de colocar un Twitter ‘no voy más al Perú por este motivo’, porque era una sociedad el negocio. Es como que yo te diga ‘sabes qué, después de tres meses, vino la SUNAT, me dijo que había que pagar impuestos, (y respondas) pero, no entendí, si salí con un documento de exonerado...’”, agregó.

Rolling Stones no regresará a Lima por esta razón. (Captura)

Alejandro González y su peor experiencia con Luis Miguel en Perú

Para Alejandro González, el cantante mexicano Luis Miguel se comportó de la peor forma y puso en peligro la vida de los asistentes cuando vino a Lima en 2019. El empresario aseguró que no volverá a trabajar con el artista internacional por la actitud déspota que tuvo durante su concierto, al negarse a cantar en vivo gran parte de su repertorio.

“Una artista piensa que siendo una persona conocida puede hacer lo que le da la gana. La última experiencia con Luis Miguel no fue buena. Me pareció una falta de respeto que la mitad del concierto dejara el micrófono para que la gente cantara. Yo me sentí muy mal, eso no está bien”, señaló.

Asimismo, de acuerdo con el CEO de Kandavu Producciones, Luis Miguel estuvo a punto de provocar una desgracia porque salió en una camioneta blindada con dirección a su hotel cuando los más de 30 mil asistentes evacuaban por el estrecho túnel de la Pelousse. Esto molestó aún más al empresario y dejó en claro que toda estrella que visita un país ajeno, debe respetarlo.

“Yo necesito que los artistas entiendan que si vienes a un país, lo tienes que respetar. Si juegas con la vida de la gente consciente o inconscientemente, a mí personalmente esto me afecta. Nosotros vendemos entretenimiento, alegría. No vendemos un ticket para generar una desgracia, no somos unos mercenarios. A los artistas tenemos que ponerles ciertos límites. No lo queremos más”, añadió.