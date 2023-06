¿Perú en alerta?: qué es el VSR o virus sincitial que originó el regreso de las mascarillas en Chile

Los estudiantes de Chile volverieron a usar mascarillas en los colegios como medida de prevención ante el brote "más grande" del virus sincicial respiratorio (VRS). (Composición: Infobae Perú)

Honda preocupación viene causando en las autoridades de Chile la muerte de al menos seis bebés a causa del virus sincitial respiratorio, más comunmente llamado VSR, que no tiene vacuna disponible en el vecino país y que prolifera por las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas. Ha sido catalogado por expertos como el brote “más grande de los últimos tiempos”.

La situación escaló a tal punto que las autoridades sanitarias chilenas ordenaron que desde la quincena de este mes regrese el uso obligatorio de mascarillas en los colegios públicos y privados, tanto para profesores como estudiantes mayores de cinco años en los espacios cerrados o de poca ventilación.

“El virus se transmite cuando una persona infectada tose y no se cubre adecuadamente, así las gotitas del virus llegan a otras personas y pueden llegar y entrar por la boca, las mucosas, los ojos. También por contacto de superficies donde hayan caído estas gotitas, como una mesa, pasamanos, manillas”, indicó Christian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile.

Especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú alertan el aumento de casos de las infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus respiratorios.

La forma de contagio del VSR trajo a la mente de un grueso de la ciudadanía del vecino país los difíciles años vividos con la emergencia sanitaria del coronavirus y afloró el temor que puedan regresar a vivir como en los peores días de la última pandemia.

“Estamos en una situación compleja por los virus respiratorios. La complejización de camas es una parte muy relevante para tener los recursos para los niños que tienen un curso más grave”, dijo García.

¿Qué puede pasar con el Perú?

El 3 de marzo de 2020 se detectó el primer caso en Chile de una persona contagiada con el SARS-CoV-2, también llamado COVID-19. A penas tres días después del anuncio de las autoridades de ese país, Perú detectaba a su “paciente cero” y posteriormente el primer fallecimiento por este virus.

Bajo esa premisa, lo que ocurre actualmente en Chile con el virus sincitial también ha despertado un tufillo de preocupación en el Perú, donde ha surgido una serie de interrogantes que giran en torno a la posibilidad de atravesar una situación igual de cuidado en el que se tenga que recurrir una vez más al uso obligatorio de la mascarilla o algún otro protocolo de bioseguridad.

Durante la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus, la vacunación fue una parte vital en la políticas de salud pública para evitar las muertes y dejar atrás la pandemia. (Reuters/Angela Ponce)

Para entender mejor este tema médico y sus aristas, Infobae Perú conversó con Marco Almerí, experto en salud pública, quien aclaró que el VSR no es un virus originario de Chile, como ocurrió con el “coronavirus de Wuham”, que se detectó en China a fines de 2019, debido a que este ya existe en el Perú, con la diferencia que “en estos momentos no se ha reportado un brote”. Agregó que también está presente en otros países.

“Los casos que tenemos reportados es de un número bajo comparado con lo que está teniendo Estados Unidos, Canadá y Chile que tienen por debajo de los 12 o 13 grados de temperatura ambiental. Eso no está pasando en el Perú y (que no haga tanto frío) ha frenado al virus sincitial respiratorio, que ya lo tenemos, pero no está provocando el número de hospitalizaciones que estamos viendo en esas otras partes del mundo”, precisó.

Bronquiolitis y neumonía en niños

El especialista detalló que este virus provoca bronquiolitis y neumonía en niños, pero que puede pasar desapercibido por lo que en casi ningún nosocomio del país se aplica la prueba respectiva para determinar si el VSR es el causante de dicha enfermedad respiratoria en el paciente.

El experto en salud pública, Marco Almerí, señaló que "en el Perú hay virus sincicial respiratorio provocando bronquiolitis y neumonía en los niños".

“Esa prueba en ningún lugar se realiza, salvo en el Hospital del Niño, pero a contados pacientes. Entonces, el menor llega con bronquiolitis o neumonía y nosotros hacemos un tratamiento empírico: le instalamos los antibioticos y demás medicamentos que usamos para protegerlos y listo. Nos olvidamos de determinar cuál de los siete virus más comunes que provocan esos cuadros (incluido el VSR) es el responsable”, explicó.

En ese sentido, el doctor Almerí afirmó que “ayudaría mucho” que el Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú tenga al tanto a los médicos y personal de salud en general de los pacientes que están enfermando por el VSR.

“Este virus sincitial respiratorio se disemina tan idéntico como lo hace la COVID-19, a través de gotículas de saliva, por estornudos o tos. Quedan, por ejemplo, en la superficie de un mostrados y viven cinco horas y en un espacio cerrado como un ascensor quedan flotando, igual como se transmitía el coronavirus”, sostuvo.

Ante un posible brote en el Perú, el experto dijo que las medidas serían las mismas que se aplicaron durante la última pandemia, donde se pidió el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y el lavado constante de manos, aunque aseguró que el VSR “no tiene la misma mortalidad que el COVID-19″.

Un posible brote del virus sincitial respiratorio en el Perú volvería a traer los protocolos de bioseguridad como el lavado de manos constante y el uso de la mascarilla. (EFE/José Jácome)

¿Cuántos casos de VSR hay en el Perú?

De acuerdo a cifras oficiales de las autoridades de salud de nuestro país, en el Perú ya se han reportado al menos 212 casos del virus sincitial respiratorio en menores de edad.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), manifestó que esos números “aún se encuentran de acuerdo a lo esperado”, descartando que exista algún brote como en Chile.

“No hemos tenido hasta ahora brotes en colegios que hayamos documentado, pero sí es importante enfatizar en la población las medidas preventivas”, aseveró.

Además, reiteró que el virus “se contagia básicamente vía respiratoria; sin embargo, también lo podríamos adquirir mediante infección conjuntival y por mucosa bucal”.

Las autoridades de salud hacen el llamado a esta vacunación para proteger a los menores de las enfermedades respiratorias de cara a la temporada de invierno.

¿Cuáles son los síntomas del VSR?

Los primeros síntomas de la enfermedad causada por el virus sincitial respiratorio podrían ser confundidos con un resfrío común. Los expertos consultados por este medio concuerdan que estos pueden ser:

Fiebre

Tos intensa

Silbido al respirar, especialmente cuando exhalan

Dificultad para respirar

Color azulado por falta de oxígeno

Los síntomas más graves de esta enfermedad incluyen problemas para comer, respirar, cansancio inusual e irritabilidad. Ante estos síntomas, recomiendan contactar con un médico para diagnosticar y tratar la enfermedad de forma adecuada y lo antes posible para evitar exponer la salud del paciente.